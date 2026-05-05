Manchester United quyết thanh lý Manuel Ugarte: Cuộc tháo chạy khỏi Old Trafford và bến đỗ Napoli Sau 20 tháng bế tắc, Man Utd đặt mục tiêu thu về 30 triệu bảng từ việc bán Ugarte nhằm cân bằng ngân sách PSR, trong khi Napoli và Juventus đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền vệ này.

Manchester United đang đẩy nhanh kế hoạch chia tay Manuel Ugarte sau gần hai năm gắn bó không hiệu quả tại xứ sương mù. Dù nhận được nhiều kỳ vọng khi cập bến từ Paris Saint-Germain với giá 43 triệu bảng vào mùa hè năm 2024, tiền vệ người Uruguay nhanh chóng trở thành biểu tượng cho những sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của giới chủ INEOS tại Old Trafford. Sự ra đi của Ugarte không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn là bước đi bắt buộc để Quỷ đỏ cứu vãn ngân sách trước các quy định tài chính khắt khe.

Sai lầm mang tên INEOS và sự bế tắc tại Nhà hát của những giấc mơ

Trong số 12 bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại của Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS, Manuel Ugarte bị đánh giá là thương vụ kém hiệu quả nhất. Tiền vệ người Uruguay cập bến Manchester United như một lựa chọn mang tính áp đặt từ giới chủ hơn là một sự bổ sung thực sự phù hợp với triết lý chiến thuật của HLV Erik ten Hag tại thời điểm đó. Thậm chí, khi so sánh với Joshua Zirkzee - một bản hợp đồng gây tranh cãi khác - Ugarte vẫn tỏ ra lép vế hoàn toàn về khả năng đóng góp vào lối chơi chung.

Ugarte khó trụ lại Old Trafford.

Suốt 20 tháng khoác áo Quỷ đỏ, những khoảnh khắc rực sáng của cựu sao Sporting CP chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vấn đề cốt lõi nằm ở sự thiếu ổn định và khả năng thích nghi chậm chạp với nhịp độ thi đấu khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh. Màn trình diễn nhạt nhòa trong trận gặp Leeds United dường như là giọt nước tràn ly, khiến Sir Jim Ratcliffe phải thừa nhận ý định đẩy cầu thủ này đi ngay lập tức để tái thiết đội hình.

Bài toán tài chính và áp lực từ quy tắc PSR

Để tránh vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững (PSR) của giải Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo Manchester United đã đặt Ugarte vào danh sách thanh lý ưu tiên. Theo các phân tích tài chính, đội chủ sân Old Trafford cần thu về ít nhất 25,26 triệu bảng từ việc bán tiền vệ này để cân bằng sổ sách, tương đương với hơn một nửa mức phí chuyển nhượng ban đầu.

Hiện tại, Man Utd kỳ vọng sẽ chốt đơn hàng ở mức giá dao động trên 30 triệu bảng. Đây là con số khả thi trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang lạm phát, đồng thời giúp đội bóng có thêm dư địa để chiêu mộ những tân binh chất lượng hơn cho khu trung tuyến. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ được tái đầu tư ngay lập tức vào phiên chợ hè 2026/27.

Cuộc đua giành chữ ký Ugarte: Napoli và các ông lớn vào cuộc

Mặc dù thất bại trong việc khẳng định vị thế tại Anh, Manuel Ugarte vẫn là cái tên cực kỳ thu hút trên bình diện châu Âu nhờ danh tiếng từ quãng thời gian khoác áo Sporting CP và PSG. Màn trình diễn sắp tới trong màu áo đội tuyển Uruguay tại vòng chung kết World Cup được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy giúp giá trị của anh tăng cao trở lại.

Ugarte sẽ có nhiều lựa chọn nếu chia tay Man Utd.

Tại xứ sương mù, Newcastle United, Aston Villa và Tottenham Hotspur đang theo dõi sát sao mọi động thái từ Carrington. Tuy nhiên, sức hút từ nước ngoài mới thực sự đáng kể với sự xuất hiện của Juventus, Atletico Madrid, Galatasaray và đặc biệt là Napoli. Đội bóng vùng Naples đang nổi lên như bến đỗ lý tưởng nhất cho tiền vệ 25 tuổi.

Nếu cập bến sân Diego Maradona, Ugarte sẽ có cơ hội tái hợp với một "liên minh Manchester" thu nhỏ, bao gồm Rasmus Hojlund, Romelu Lukaku và tiền vệ Scott McTominay. Lối chơi tại Serie A vốn ít chú trọng vào tốc độ và sức mạnh va chạm như Premier League được cho là mảnh đất màu mỡ để Ugarte phát huy tối đa khả năng đánh chặn và điều tiết trận đấu. Một cuộc đấu giá khốc liệt sắp diễn ra, và Manchester United đang đứng trước cơ hội lớn để khép lại một trong những thương vụ đáng quên nhất lịch sử CLB.