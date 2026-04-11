Manchester United sẵn sàng chi 100 triệu bảng chiêu mộ Morgan Rogers theo đề xuất của Carrick Michael Carrick và Jason Wilcox đang thúc đẩy MU chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa nhằm thay thế Rashford và Garnacho trong kế hoạch cải tổ hàng công toàn diện.

Manchester United đang đối mặt với một cuộc cải tổ lực lượng sâu rộng, đặc biệt tại khu vực hành lang cánh trái khi Marcus Rashford và Alejandro Garnacho không còn giữ vị trí bất khả xâm phạm. Để giải quyết bài toán tấn công, ban lãnh đạo INEOS hiện ưu tiên chiêu mộ Morgan Rogers của Aston Villa - cái tên nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ bộ sậu quản lý tại Old Trafford.

Sự kết nối chiến lược từ Carrick và Wilcox

Quyết tâm đưa Morgan Rogers về Old Trafford bắt nguồn từ sự thúc đẩy mạnh mẽ của Michael Carrick và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Cả hai nhân vật này đều có mối liên hệ mật thiết và am hiểu sâu sắc tiềm năng của tiền đạo người Anh từ giai đoạn trước đó.

Michael Carrick, người đang giữ vai trò tạm quyền và có khả năng dẫn dắt đội bóng lâu dài, từng trực tiếp huấn luyện Rogers tại Middlesbrough. Dưới sự chỉ bảo của Carrick, cầu thủ sinh năm 2002 đã có bước tiến dài trước khi chuyển sang khoác áo Aston Villa. Trong khi đó, Jason Wilcox chính là người đã phát hiện và đưa Rogers về học viện Manchester City từ West Bromwich Albion khi anh mới 16 tuổi.

Lời giải cho bài toán tấn công đa năng

Sau những thử nghiệm không mang lại hiệu quả với Patrick Dorgu hay Matheus Cunha, ban huấn luyện Manchester United tin rằng Rogers là mảnh ghép hoàn hảo. Cầu thủ này sở hữu khả năng kéo bóng xuất sắc và có thể chơi linh hoạt ở cả vị trí số 10 lẫn tiền đạo cánh trái.

Thống kê thực tế chứng minh giá trị của Rogers với 10 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trong mùa giải hiện tại tại Ngoại hạng Anh. Đây là những con số ấn tượng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của cầu thủ 23 tuổi ở sân chơi khắc nghiệt nhất hành tinh.

Michael Carrick cần thêm những nhân sự chất lượng như Rogers nếu Quỷ đỏ giành quyền tham dự Champions League.

Rào cản tài chính và cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng

Thách thức lớn nhất cho Quỷ đỏ lúc này là mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Do Aston Villa đã gia hạn hợp đồng với Rogers đến năm 2031, đội bóng của HLV Unai Emery nắm toàn quyền chủ động trên bàn đàm phán và dự kiến yêu cầu con số lên tới 100 triệu bảng Anh, bao gồm cả các điều khoản bổ sung.

Bên cạnh áp lực tài chính, Manchester United phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Arsenal, Chelsea và Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, Aston Villa có thể buộc phải cân nhắc bán trụ cột để tuân thủ các quy tắc tài chính của giải đấu. Nếu thương vụ thành công, Rogers không chỉ là giải pháp cho hàng công hiện tại mà còn được kỳ vọng là phương án thay thế Bruno Fernandes trong tương lai dài hạn.