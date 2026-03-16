Manchester United sẵn sàng chi 100 triệu euro cho Nico Williams và tìm người thay Casemiro Tập đoàn INEOS đang đẩy mạnh kế hoạch tái thiết đội hình Manchester United với mục tiêu chiêu mộ ngôi sao Nico Williams và tiền vệ Ederson nhằm thay thế Casemiro.

Trong nỗ lực đưa Manchester United trở lại đấu trường Champions League, tập đoàn INEOS đang tích cực chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè với những mục tiêu quan trọng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford đang tập trung vào việc gia tăng hỏa lực hàng công và tái cấu trúc tuyến giữa để chuẩn bị cho sự ra đi của các trụ cột.

Tham vọng sở hữu Nico Williams với giá 100 triệu euro

Mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ hiện nay là Nico Williams, ngôi sao chạy cánh thuộc biên chế Athletic Bilbao. Cầu thủ người Tây Ban Nha được đánh giá cao nhờ phong cách thi đấu trực diện, tốc độ và khả năng tạo đột biến cao, những yếu tố mà hàng công MU đang thiếu ổn định.

Nico có mức giá không hề rẻ.

Tuy nhiên, để sở hữu chữ ký của Williams, Manchester United sẽ phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 100 triệu euro (tương đương khoảng 87 triệu Bảng). Dù đây là một con số khổng lồ, ban lãnh đạo đội bóng vẫn cân nhắc nghiêm túc do tin tưởng vào tiềm năng phát triển to lớn của cầu thủ này tại môi trường Ngoại hạng Anh.

Ederson - Phương án kế nhiệm Casemiro

Bên cạnh việc tăng cường hàng công, MU cũng đang ráo riết tìm kiếm người thay thế xứng đáng cho Casemiro, tiền vệ dự kiến sẽ chia tay câu lạc bộ vào cuối mùa giải năm nay. Theo các nguồn tin từ truyền thông Ý, tiền vệ Ederson của Atalanta đã lọt vào tầm ngắm của tập đoàn INEOS.

Đáng chú ý, mức phí chuyển nhượng của tuyển thủ Brazil đang có xu hướng giảm. Từng được định giá lên tới 60-70 triệu euro vào mùa hè năm ngoái, mức giá của Ederson được dự báo sẽ giảm sâu xuống còn khoảng 30 triệu euro vào năm 2026. Đây được xem là con số cực kỳ hấp dẫn giúp Quỷ đỏ tối ưu hóa ngân sách chuyển nhượng trong kế hoạch tái cấu trúc lâu dài.

Cạnh tranh tài năng trẻ Pio Esposito

Không chỉ dừng lại ở những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi, Manchester United còn đang kết nối với Inter Milan để thảo luận về tương lai của tiền đạo trẻ Pio Esposito. Tài năng 20 tuổi này đang thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn nhờ tiềm năng triển vọng.

Tuy nhiên, hành trình sở hữu chữ ký của Esposito được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức. Hiện tại, Arsenal cũng đã có những bước tiếp cận ban đầu, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai đại diện bóng đá Anh cho chữ ký của chân sút trẻ người Ý này.