Manchester United sẵn sàng chia tay Marcus Rashford, Juventus áp sát Emiliano Martinez Kỳ chuyển nhượng hè bùng nổ với kế hoạch thanh lý Marcus Rashford của Manchester United trước thềm du đấu, trong khi Juventus nỗ lực dứt điểm thương vụ thủ thành Emiliano Martinez từ Aston Villa.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những chuyển động đầy bất ngờ từ các ông lớn. Tâm điểm đổ dồn về phía Manchester United khi đội bóng này đang cân nhắc nghiêm túc việc chấm dứt kỷ nguyên của Marcus Rashford tại sân Old Trafford. Trong khi đó, Juventus đang tiến rất gần đến việc sở hữu "Găng tay vàng" World Cup, Emiliano Martinez.

Manchester United và quyết định bước ngoặt với Marcus Rashford

Ban lãnh đạo Manchester United đã đặt ra một mốc thời gian cụ thể cho tương lai của Marcus Rashford. Đội bóng thành Manchester đặt mục tiêu hoàn tất việc bán tiền đạo 28 tuổi này trước khi chuyến du đấu tiền mùa giải tại Dublin chính thức bắt đầu vào tháng 8. Đây được xem là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc đội hình mạnh mẽ dưới triều đại của tân huấn luyện viên Michael Carrick.

MU cân nhắc bán Rashford. Ảnh: Getty Images.

Dù Rashford từng là biểu tượng tại Carrington, nhưng phong độ trồi sụt trong thời gian qua khiến đội bóng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Michael Carrick, người vừa tiếp quản chiếc ghế nóng, dù vẫn để ngỏ khả năng tái hòa nhập Rashford vào hệ thống chiến thuật mới, nhưng áp lực về việc làm mới hàng công đang thúc đẩy đội bóng đưa ra quyết định cuối cùng trong vài tuần tới.

Juventus và tham vọng nâng cấp vị trí người gác đền

Tại Serie A, Juventus đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán với Aston Villa để đưa Emiliano Martinez về Turin. Thủ thành 33 tuổi người Argentina được cho là đã đồng ý các điều khoản cá nhân với "Lão phu nhân". Trở ngại duy nhất hiện tại nằm ở mức phí chuyển nhượng, khi Juventus đang đề nghị đội bóng nước Anh giảm bớt con số 10 triệu euro.

Martinez đang là mục tiêu hàng đầu của Juve. Ảnh: Getty Images.

Kinh nghiệm và bản lĩnh của Martinez là yếu tố mà Juventus cực kỳ khao khát để thay thế cho những phương án hiện tại. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng chất lượng nhất ở vị trí thủ môn tại Serie A mùa giải tới.

Cuộc đua giành chữ ký các tài năng trẻ triển vọng

Không chỉ các ngôi sao đã thành danh, thị trường còn đang sục sôi bởi những tài năng trẻ. Arsenal và Tottenham đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Antonio Nusa từ RB Leipzig. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi người Na Uy đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại Bundesliga nhờ tốc độ và khả năng bùng nổ ở hành lang biên.

Trong khi đó, Barcelona đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ các đại diện Ngoại hạng Anh trong thương vụ Eli Junior Kroupi. Chân sút 20 tuổi thuộc biên chế Bournemouth đang nằm trong tầm ngắm của cả Arsenal và Tottenham sau những màn trình diễn ổn định tại xứ sở sương mù.

Tại khu vực Bắc Mỹ, hậu vệ 18 tuổi Lucas Herrington của Colorado Rapids cũng đang tạo nên một cuộc chiến tứ hùng giữa Barcelona, Chelsea, Manchester City và Manchester United. Tài năng người Australia này được đánh giá là một trong những hậu vệ triển vọng nhất thế giới ở lứa tuổi của mình.

Jose Mourinho và kế hoạch xây dựng "Bức tường thép" tại Real Madrid

Tại Tây Ban Nha, Jose Mourinho đang bắt tay vào công cuộc gia cố hàng thủ cho Real Madrid. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ưu tiên những cầu thủ có thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp ấn tượng. Ba cái tên hàng đầu được nhắm tới bao gồm Riccardo Calafiori, Piero Hincapie và trung vệ kỳ cựu Ruben Dias.

Đáng chú ý, cựu tiền vệ Liverpool - Fabinho cũng đã bày tỏ nguyện vọng được tái hợp với Mourinho tại Bernabeu sau khi rời Al-Ittihad. Ở tuổi 32, tiền vệ người Brazil tin rằng kinh nghiệm của mình vẫn đủ sức cống hiến cho đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Âu.

Các tin tức chuyển nhượng đáng chú ý khác: