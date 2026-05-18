Manchester United sáng cửa chiêu mộ Robert Lewandowski sau 14 năm lỡ hẹn Sau khi xác nhận rời Barcelona theo dạng tự do, Robert Lewandowski đang trở thành mục tiêu lý tưởng để Manchester United bổ sung kinh nghiệm và dẫn dắt các tài năng trẻ.

Robert Lewandowski đã chính thức xác nhận sẽ chia tay Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Động thái này ngay lập tức thổi bùng hy vọng cho Manchester United, đội bóng vừa cán đích ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh và giành vé trở lại đấu trường Champions League. Với vị thế mới và sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, "Quỷ đỏ" đang đứng trước cơ hội lớn để sở hữu chữ ký của một trong những số 9 xuất sắc nhất thế hệ của mình.

Mối lương duyên dang dở từ thời Sir Alex Ferguson

Việc Lewandowski rời Tây Ban Nha đã đánh thức ký ức về một thương vụ chuyển nhượng từng gây tiếc nuối lớn tại Old Trafford cách đây 14 năm. Thời điểm đó, chân sút người Ba Lan đã ở rất gần với việc gia nhập Manchester United để làm việc cùng huyền thoại Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, rào cản tài chính từ phía Borussia Dortmund đã ngăn chặn thỏa thuận này vào phút chót.

Nhớ lại quá khứ, Lewandowski từng chia sẻ đầy hối tiếc: "Tôi đã quyết định và nói đồng ý với Manchester United để được làm việc cùng Alex Ferguson. Dortmund không thể bán tôi vì họ biết nếu tôi ở lại, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn sau 1 hoặc 2 năm nữa". Dù thành công rực rỡ tại Bayern Munich và Barcelona, việc chưa từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh vẫn là một nốt trầm trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Nước cờ chiến thuật hỗ trợ Benjamin Sesko

Sự xuất hiện của Lewandowski ở tuổi 35 không chỉ mang lại giá trị về mặt bàn thắng mà còn là một "nước cờ" chiến lược để hỗ trợ Benjamin Sesko. Tiền đạo trẻ người Slovenia hiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm sự ổn định trong đội hình xuất phát kể từ khi cập bến Manchester United. Một trung phong dày dặn kinh nghiệm như Lewandowski sẽ là tấm gương mẫu mực để Sesko học hỏi về kỹ năng dứt điểm và bản lĩnh trong vòng cấm.

Dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, đẳng cấp của Lewandowski vẫn được đánh giá là vượt trội so với nhiều tiền đạo tại Premier League. Một bản hợp đồng ngắn hạn cho cựu sao Bayern Munich được xem là giải pháp hoàn hảo, giúp Manchester United vừa đảm bảo hiệu suất ghi bàn, vừa tạo không gian phát triển cho các tài năng trẻ trong tương lai gần.