Manchester United thắng Aston Villa 3-1: Bruno Fernandes lập kỷ lục, Mbeumo gây thất vọng Dù MU thắng Aston Villa 3-1 và Bruno Fernandes phá kỷ lục kiến tạo của David Beckham, phong độ báo động của Bryan Mbeumo đang buộc HLV Michael Carrick phải đưa ra thay đổi.

Manchester United tiếp tục biến Old Trafford thành một "pháo đài" bất khả xâm phạm dưới triều đại tạm quyền của Michael Carrick. Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Quỷ đỏ nối dài mạch 5 trận toàn thắng trên sân nhà mà còn mang đến một luồng sinh khí mới trong cuộc đua vào Top 4 Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes phá kỷ lục kiến tạo của David Beckham

Tâm điểm của trận đấu một lần nữa gọi tên Bruno Fernandes. Với hai đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chính thức cán mốc 16 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này. Thành tích ấn tượng này giúp anh vượt qua kỷ lục của huyền thoại David Beckham về số pha kiến tạo trong một mùa giải cho Manchester United, một cột mốc đã tồn tại hàng thập kỷ.

Bên cạnh sự thăng hoa của đội trưởng Bruno, hàng thủ của MU cũng có một ngày thi đấu ổn định. Harry Maguire thể hiện sự vững chãi khi kiềm tỏa hoàn toàn Ollie Watkins, trong khi Casemiro tiếp tục chứng minh cái duyên ghi bàn ở những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, trong bức tranh rực rỡ ấy, màn trình diễn của Bryan Mbeumo lại là một "vết gợn" khó chấp nhận.

Nỗi thất vọng mang tên Bryan Mbeumo

Được HLV Carrick trả lại vị trí trung phong cắm sở trường, Mbeumo được kỳ vọng sẽ tìm lại bản năng sát thủ sau trận thua Newcastle. Tuy nhiên, những gì chân sút trị giá 71 triệu bảng thể hiện chỉ là sự bế tắc và thiếu cảm giác bóng trầm trọng.

Mbeumo mờ nhạt trong thắng lợi 3-1 của MU trước Aston Villa.

Thống kê cho thấy trong 75 phút góp mặt trên sân, Mbeumo chỉ có vỏn vẹn 25 lần chạm bóng. Con số này thậm chí còn thấp hơn cả thủ thành Senne Lammens (32 lần). Tệ hại hơn, anh thất bại trong 60% số pha tranh chấp tay đôi và không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho thủ môn Emiliano Martinez phía Aston Villa. Một trung phong chạm bóng ít hơn cả thủ môn nhà rõ ràng là minh chứng cho sự lạc nhịp trong lối chơi chung.

Đã đến thời của Benjamin Sesko?

Sự tương phản càng trở nên rõ nét khi Benjamin Sesko được tung vào sân thay thế Mbeumo. Chỉ cần 15 phút có mặt và vỏn vẹn 5 lần chạm bóng, tiền đạo người Slovenia đã lập tức ghi bàn ấn định tỷ số 3-1. Đây đã là pha lập công thứ 5 của Sesko kể từ khi Carrick nắm quyền, một hiệu suất cực kỳ ấn tượng so với con số 1 bàn trong 6 trận gần nhất của Mbeumo.

Đã đến lúc Carrick mạnh tay để Mbeumo dự bị.

Khả năng chọn vị trí thông minh, thể hình lý tưởng và sự nhạy bén trước khung thành của Sesko đang biến anh thành lựa chọn tối ưu hơn cho hàng công Quỷ đỏ. Trong bối cảnh MU cần bảo vệ vững chắc vị trí trong Top 4 trước những thử thách cam go trong tháng 3 và tháng 4, HLV Michael Carrick có lẽ cần phải đưa ra quyết định tàn nhẫn: để bản hợp đồng đắt giá Mbeumo trên ghế dự bị và trao cơ hội đá chính xứng đáng cho Sesko.