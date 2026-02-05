Manchester United thăng hoa cùng Michael Carrick: Dấu hỏi lớn cho sự sa sút của Amad Diallo Dù Quỷ đỏ đang tiến gần tấm vé Champions League, màn trình diễn mờ nhạt của Amad Diallo với hiệu suất ghi bàn đáng báo động đang khiến vị trí của anh bị đe dọa nghiêm trọng.

Manchester United đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất mùa giải. Kể từ khi Michael Carrick được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền, đội chủ sân Old Trafford đã lột xác hoàn toàn, trở thành câu lạc bộ thu thập được nhiều điểm số nhất tại Ngoại hạng Anh trong giai đoạn này.

Amad sa sút vào giai đoạn Man Utd thăng hoa.

Chiến thắng thuyết phục trước Brentford không chỉ củng cố vị thế của Quỷ đỏ mà còn giúp họ gần như chạm tay vào tấm vé trở lại đấu trường Champions League danh giá. Tuy nhiên, đằng sau bầu không khí hân hoan ấy, một nốt trầm đáng lo ngại đang xuất hiện: sự chững lại của Amad Diallo. Từng là niềm hy vọng lớn nhất dưới triều đại ngắn ngủi của Ruben Amorim, cầu thủ người Bờ Biển Ngà lại đang có dấu hiệu tụt lại phía sau khi hệ thống của Carrick vận hành trơn tru.

Sự im lặng của những con số thống kê

Sự sa sút của Amad đã diễn ra âm thầm, phần nào được che lấp bởi kết quả tích cực của toàn đội. Tuy nhiên, lăng kính phân tích dữ liệu lại chỉ ra một thực tế phũ phàng. Trong trận đấu với Brentford, việc ngôi sao 23 tuổi bị rút ra ngay sau giờ nghỉ không phải là quyết định gây tranh cãi. Anh thi đấu thiếu gắn kết và đặc biệt là pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi sau đường kiến tạo dọn cỗ của Kobbie Mainoo.

Nhìn sâu vào các chỉ số chuyên môn, Amad mới chỉ đóng góp 5 lần in dấu giày vào bàn thắng (2 pha lập công, 3 đường kiến tạo) sau 28 lần ra sân mùa này. Với tổng cộng 2.128 phút thi đấu, hiệu suất trung bình 0,08 bàn thắng và 0,13 kiến tạo mỗi 90 phút là những con số quá khiêm tốn đối với một cầu thủ tấn công tại Manchester United.

Hệ quả từ sự thay đổi hệ thống chiến thuật

Đáng chú ý, phần lớn những đóng góp tích cực của Amad đều đến từ giai đoạn anh đảm nhận vai trò hậu vệ cánh dưới thời Ruben Amorim. Kể từ khi Michael Carrick chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ và đẩy Amad lên chơi như một tiền đạo cánh thuần túy, hiệu quả đầu ra của anh gần như bằng không. Cầu thủ mang áo số 16 đã trải qua 13 lần ra sân liên tiếp mà không có nổi một bàn thắng hay pha kiến tạo nào.

Amad cần tìm lại chính mình trước khi mất suất đá chính.

Áp lực trước kỳ chuyển nhượng mùa hè

Sự thiếu hiệu quả của Amad Diallo càng trở nên rõ nét khi so sánh với bình diện chung của giải đấu. Trong danh sách những cầu thủ đóng góp vào bàn thắng nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này, anh chỉ đứng ở vị trí thứ 98. Trong khi những người đồng đội như Bruno Fernandes đang duy trì phong độ ổn định, sự đóng góp của Amad lại quá mờ nhạt.

Dù sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhận được sự yêu mến trong phòng thay đồ, nhưng tại một môi trường khắc nghiệt như Old Trafford, sự nổi tiếng không thể bảo đảm cho một suất đá chính. Với việc Manchester United chắc chắn sẽ tăng cường hàng công vào mùa hè tới để chuẩn bị cho Champions League, Amad Diallo đang đứng trước áp lực buộc phải cải thiện khả năng ra quyết định ở 1/3 cuối sân nếu không muốn bị gạt tên khỏi kế hoạch dài hạn của đội bóng.