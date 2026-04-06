Manchester United thắng lớn nhờ Senne Lammens: Giá trị thủ môn trẻ tăng vọt 150% lên 45,5 triệu bảng Senne Lammens giúp MU hái quả ngọt khi giá trị tăng lên 45,5 triệu bảng, trở thành thủ môn đắt giá thứ ba thế giới nhờ thành công từ công tác tuyển trạch dựa trên dữ liệu.

Giá trị của thủ thành Senne Lammens thuộc biên chế Manchester United vừa ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc 150%, đạt mốc 45,5 triệu bảng chỉ sau một mùa giải ra mắt bùng nổ tại Ngoại hạng Anh. Đây là con số ấn tượng cho thấy sự thành công vượt bậc của Quỷ Đỏ trong chính sách chuyển nhượng dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu.

Senne Lammens lọt top 3 thủ môn đắt giá nhất hành tinh

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES) công bố vào tháng 6/2026, giá trị của Lammens đã tăng thêm 27,5 triệu bảng so với mức phí 18 triệu bảng ban đầu. Định giá 45,5 triệu bảng hiện tại chính thức đưa ngôi sao người Bỉ trở thành người gác đền đắt giá thứ ba thế giới.

Senne Lammens có mùa giải đầu tiên đáng nhớ cùng Man United.

Trong danh sách những thủ môn giá trị nhất, Lammens hiện chỉ xếp sau Gianluigi Donnarumma của Manchester City (68,7 triệu bảng) và Joan Garcia của Barcelona (67,4 triệu bảng). Đây là một bước tiến lịch sử đối với đội chủ sân Old Trafford, đặc biệt là sau những giai đoạn bất ổn nơi khung gỗ với Andre Onana hay Altay Bayindir.

Chiến thắng của tư duy tuyển trạch dữ liệu

Sự xuất hiện của Senne Lammens tại Manchester United vào tháng 9/2025 là kết quả của một quyết định dũng cảm từ giới thượng tầng. Thay vì chiêu mộ nhà vô địch thế giới Emiliano Martinez theo mong muốn của HLV Ruben Amorim, đội bóng đã lắng nghe chuyên gia tuyển trạch Tony Coton để đặt niềm tin vào Lammens.

Kể từ khi chiếm suất đá chính từ vòng 8, thủ thành 23 tuổi này đã chứng minh năng lực phản xạ xuất thần và sự điềm tĩnh lạ thường. Dù chỉ giữ sạch lưới 8 trận và để thủng lưới 39 bàn trong cả mùa giải, các chỉ số phân tích chuyên sâu (Expected Goals Prevented) lại chỉ ra rằng Lammens là một trong những thủ môn ngăn chặn bàn thua hiệu quả nhất giải đấu.

Tiềm năng vươn tới đỉnh cao thế giới

So với những đàn anh như David Raya của Arsenal (người đã 30 tuổi và có 19 trận giữ sạch lưới), Lammens sở hữu lợi thế lớn về sức trẻ. Ở tuổi 23, anh vẫn còn không gian phát triển rất lớn để hoàn thiện các kỹ năng và cải thiện thành tích giữ sạch lưới trong các mùa giải tới.

Lammens sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Với danh hiệu "Bản hợp đồng của năm" do người hâm mộ bình chọn, Senne Lammens đã khẳng định vị thế không thể thay thế tại Old Trafford. Việc sở hữu một báu vật với mức giá rẻ ban đầu không chỉ giúp MU tiết kiệm ngân sách mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn trong tương lai.