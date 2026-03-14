Manchester United thanh lọc đội hình: Gánh nợ 422 triệu bảng và kế hoạch bán tháo 5 ngôi sao Đối mặt áp lực tài chính khổng lồ, giới chủ INEOS quyết định thanh lý 5 bản hợp đồng thất bại thời Erik ten Hag để tái thiết đội hình Manchester United.

Manchester United đang đứng trước một cuộc đại tu lực lượng quy mô lớn khi giới chủ INEOS nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính và nhân sự trầm trọng. Theo các báo cáo tài chính mới nhất, đội chủ sân Old Trafford đang gánh khoản nợ phí chuyển nhượng lên tới 422 triệu bảng, trong đó có 238 triệu bảng phải thanh toán ngay trong năm nay.

Cuộc thanh trừng mạnh tay từ giới chủ INEOS

Để giải quyết nút thắt tài chính, một chiến dịch thanh trừng diện rộng nhắm vào các di sản từ thời cựu HLV Erik ten Hag đã chính thức được kích hoạt. Tâm điểm của kế hoạch này là nhóm 5 ngôi sao từng tiêu tốn của câu lạc bộ khoảng 250 triệu bảng nhưng không đem lại hiệu quả tương xứng trên sân cỏ.

MU muốn thanh lý 5 thương vụ thất bại thời Ten Hag.

Danh sách thanh lý bao gồm: Rasmus Hojlund, Manuel Ugarte, Mason Mount, Andre Onana và Joshua Zirkzee. Giới thượng tầng Manchester United thừa nhận thực tế cay đắng rằng họ khó lòng thu hồi dù chỉ một nửa số vốn đã bỏ ra cho những cái tên này. Tình hình cụ thể của từng cá nhân như sau:

Mason Mount: Nỗi thất vọng lớn nhất do tiền sử chấn thương dày đặc, khiến anh đóng góp rất ít cho đội bóng.

Tái cấu trúc quỹ lương và định hướng tương lai

Bên cạnh việc đẩy đi các bản hợp đồng lỗi, Quỷ đỏ cũng sẵn sàng chia tay những công thần nhận lương cao như Casemiro và Harry Maguire khi hợp đồng của họ hết hạn vào mùa hè này. Đối với trường hợp của Maguire, câu lạc bộ chỉ cân nhắc gia hạn thêm 12 tháng nếu trung vệ 33 tuổi này chấp nhận giảm sâu mức lương hiện tại. Nếu không đạt được thỏa thuận, anh sẽ trở thành cầu thủ tự do.

Ngoài ra, những cái tên như Jadon Sancho, Marcus Rashford và Tyrell Malacia cũng đang được dọn đường để rời đi nhằm giải phóng quỹ lương khổng lồ, tạo không gian cho những bản hợp đồng mới phù hợp hơn với triết lý của đội bóng.

Ánh sáng từ những nhân tố mới

Bất chấp bóng đen tài chính đang bao phủ, người hâm mộ Manchester United vẫn có cơ hội nhìn thấy những tín hiệu lạc quan. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, đội bóng đang duy trì cuộc đua giành vị trí trong top 4 nhờ sự tỏa sáng của các tân binh như Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và thủ thành Senne Lammens.

Có thể thấy, một mùa hè bận rộn đang chờ đợi Manchester United. Việc kiên quyết loại bỏ những sai lầm trong quá khứ là bước đi bắt buộc để xây dựng một tương lai bền vững, minh bạch hơn về tài chính và phục hồi vị thế của đội bóng trên bản đồ bóng đá Anh.