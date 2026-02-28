Manchester United tiếp đón Crystal Palace: Đã đến lúc Benjamin Sesko lĩnh xướng hàng công Với phong độ bùng nổ 3 bàn sau 5 trận và sự suy giảm thể lực của Amad Diallo, Benjamin Sesko đang trở thành quân bài chiến lược để Michael Carrick khai thác tử huyệt của Crystal Palace.

Cuộc đối đầu giữa Manchester United và Crystal Palace tại Old Trafford tới đây không chỉ đơn thuần là trận chiến vì 3 điểm trong cuộc đua top 3 Premier League. Đối với huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick, đây là thời điểm then chốt để đưa ra quyết định thay đổi cấu trúc hàng công, khi Benjamin Sesko đang cho thấy những tín hiệu không thể phớt lờ từ băng ghế dự bị.

Phá vỡ cái mác 'siêu dự bị' tại Old Trafford

Dưới thời cựu HLV Ruben Amorim, Benjamin Sesko từng đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng dứt điểm khi chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 17 lần ra sân (tương đương hơn 1.000 phút thi đấu). Tuy nhiên, kể từ khi Michael Carrick nắm quyền điều hành tạm thời, chân sút người Slovenia đã lột xác hoàn toàn để trở thành một trong những cầu thủ đạt hiệu suất cao nhất đội hình 'Quỷ đỏ'.

Thống kê cho thấy, chỉ trong 5 lần vào sân thay người gần nhất, tiền đạo 22 tuổi đã ghi tới 3 bàn thắng quan trọng. Hiệu suất này chứng minh Sesko không còn là phương án dự phòng đơn thuần để làm mới đội hình hay tìm kiếm bàn gỡ trong tuyệt vọng. Anh đã sẵn sàng để đứng trong đội hình xuất phát, gánh vác trọng trách ghi bàn ngay từ những phút đầu tiên. Việc tiếp tục để một trung phong đang đạt trạng thái tâm lý và phong độ cao trên ghế dự bị có thể sẽ làm thui chột đà hưng phấn của tài năng trẻ này.

Sesko đang bùng nổ trong màu áo Man United.

Khai thác 'tử huyệt' không chiến của Crystal Palace

Lý do thứ hai khiến việc sử dụng Sesko trở nên cấp thiết nằm ở tình hình nhân sự của đối thủ. Crystal Palace bước vào trận đấu này với một tổn thất cực lớn nơi hàng phòng ngự: trung vệ trụ cột Marc Guehi đã chuyển sang Manchester City với giá 20 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Sự thiếu vắng này khiến hệ thống phòng ngự của HLV Oliver Glasner trở nên mỏng manh và thiếu liên kết, đặc biệt là trong các tình huống chống bóng bổng.

Đây chính là kịch bản lý tưởng để Benjamin Sesko phát huy tối đa lợi thế hình thể vượt trội 1m95 (6'5"). Dù những bàn thắng gần đây vào lưới Everton hay West Ham đều được ghi bằng chân, nhưng khả năng tì đè và không chiến của Sesko sẽ là vũ khí hạng nặng để Man Utd khai thác triệt để điểm yếu của Palace. Sự hiện diện của một tiền đạo có sức càn lướt như Sesko sẽ gây áp lực khổng lồ lên các trung vệ đang trong quá trình tái thiết của đội khách.

Bài toán thể lực của Amad Diallo

Bên cạnh phong độ của Sesko, tình trạng quá tải của Amad Diallo cũng buộc Michael Carrick phải tính đến phương án xoay tua. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã trải qua một lịch thi đấu dày đặc kể từ đầu mùa giải với tổng cộng hơn 2.100 phút thi đấu trên mọi đấu trường, bao gồm cả chiến dịch AFCON 2025 đầy căng thẳng.

Tại Ngoại hạng Anh, Amad đã cày ải 1.712 phút sau 21 trận, dẫn đến những dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt trong các pha xử lý cuối cùng. Việc để Amad nghỉ ngơi và đẩy Sesko lên đá chính không chỉ giúp bảo vệ đôi chân của tài năng trẻ này mà còn đảm bảo cường độ pressing tầm cao cho Man Utd. Thay đổi này cũng cho phép Bryan Mbeumo dạt cánh hoặc điều chỉnh linh hoạt sơ đồ tấn công, tạo ra sự biến ảo khiến hàng thủ Palace khó lòng bắt bài.

Dưới thời Carrick, chân sút người Slovenia đang cho thấy bản thân xứng đáng được đá chính.

Niềm tin từ các chuyên gia

Các cựu danh thủ như Ian Wright hay Steve Bruce đều đồng tình rằng đã đến lúc Sesko cần được trao cơ hội lớn hơn. Steve Bruce nhấn mạnh Michael Carrick đang đối mặt với một quyết định nhân sự mang tính bước ngoặt, trong khi Ian Wright tin rằng bàn thắng vào lưới Everton là minh chứng cho đẳng cấp thực thụ của tiền đạo Slovenia.

Nhìn chung, với việc hội tụ đủ các yếu tố từ phong độ cá nhân, lợi thế chiến thuật trước đối thủ đến nhu cầu xoay tua đội hình, Benjamin Sesko xứng đáng phá vỡ mác 'siêu dự bị' để chiếm suất đá chính. Một chiến thắng trước Crystal Palace sẽ giúp Manchester United củng cố vị trí trong top 3, đồng thời khẳng định sự mát tay của Carrick trong việc khai phá tiềm năng của các cầu thủ trẻ.