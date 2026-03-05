Manchester United tìm cách phong tỏa 'hung thần' Cody Gakpo để hoàn tất cú đúp trước Liverpool Trong cuộc tiếp đón kình địch Liverpool tại Old Trafford, nhiệm vụ tối thượng của Michael Carrick là ngăn chặn Cody Gakpo - tiền đạo có duyên ghi bàn đặc biệt vào lưới Quỷ đỏ.

Tâm điểm của bóng đá thế giới tối nay sẽ đổ dồn về thánh địa Old Trafford, nơi Manchester United đối đầu với Liverpool trong trận cầu mang tính biểu tượng của Ngoại hạng Anh. Đối với đội bóng của Michael Carrick, đây không chỉ là một trận derby mà còn là cơ hội hiếm hoi để hoàn tất cú đúp chiến thắng trước kình địch vùng Merseyside trong cùng một mùa giải.

Cody Gakpo: Mối đe dọa thường trực từ những con số thống kê

Dù Manchester United đang có sự tự tin cao độ sau chiến thắng tại Anfield hồi đầu mùa, họ vẫn phải đối mặt với một thách thức cực đại mang tên Cody Gakpo. Tiền đạo người Hà Lan từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ của hàng thủ đội chủ sân Old Trafford với hiệu suất ghi bàn ấn tượng.

Cody Gakpo luôn biết cách ghi bàn vào lưới Manchester United.

Lịch sử đối đầu chỉ ra rằng tuyển thủ Hà Lan là mẫu cầu thủ của những trận cầu lớn. Trong 6 lần chạm trán Manchester United tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, anh đã ghi tới 4 bàn thắng. Đáng chú ý nhất là cú đúp trong trận thắng 7-0 lịch sử của Liverpool và pha lập công tinh tế vào tháng 1/2025. Thậm chí, trong lần đụng độ gần nhất, dù kém may mắn khi sút trúng khung gỗ 3 lần, Gakpo vẫn kịp để lại dấu ấn bằng một siêu phẩm.

Điểm nóng chiến thuật: Diogo Dalot đối đầu tiền đạo cắm Gakpo

Trong bối cảnh Liverpool thiếu vắng hai trụ cột quan trọng trên hàng công là Mohamed Salah và Hugo Ekitike do chấn thương, trọng trách ghi bàn gần như sẽ dồn toàn bộ lên vai Gakpo. Dự kiến, anh sẽ được bố trí đá chính ở vị trí tiền đạo cắm, nơi anh có thể phát huy tối đa khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm đa dạng.

Trọng trách phong tỏa ngôi sao người Hà Lan sẽ được đặt lên vai Diogo Dalot. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đang có phong độ ổn định, nhưng việc đối đầu với một Gakpo không chỉ bám biên mà còn thường xuyên lùi sâu kết nối lối chơi đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Nếu Dalot lơ là hoặc thiếu sự bọc lót từ các trung vệ, cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Cody Gakpo có thể là niềm hy vọng của Liverpool vào tối nay.

Kỳ vọng về sự khẳng định của Michael Carrick

Một chiến thắng tại Old Trafford tối nay không chỉ giúp Manchester United khẳng định vị thế mà còn là lời tuyên bố đanh thép cho sự hồi sinh dưới triều đại Michael Carrick. Sau 9 năm không biết mùi chiến thắng tại Anfield, việc có thể đánh bại Liverpool cả hai lượt trận trong một mùa giải sẽ là cột mốc lịch sử đối với chiến lược gia 44 tuổi.

Trận đấu không chỉ là cuộc đấu trí trên băng ghế chỉ đạo mà còn là nơi bản lĩnh của các cá nhân lên tiếng. Liệu kế hoạch chiến thuật của Carrick sẽ giành chiến thắng, hay cái duyên ghi bàn của Cody Gakpo sẽ một lần nữa khiến sân Old Trafford phải im lặng?