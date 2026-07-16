Manchester United tìm 'mảnh ghép cuối' thay Tchouameni: 3 phương án giá rẻ cho Michael Carrick Với việc kế hoạch tái thiết tuyến giữa đạt 66%, HLV Michael Carrick cần một tân binh để hoàn tất bộ khung. Khi Tchouameni quá xa vời, Chema Andres, Sander Berge và Manu Kone nổi lên như những lựa chọn thực tế.

Kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Manchester United dưới triều đại Michael Carrick đã hoàn thành được 2/3 chặng đường. Tuy nhiên, để thực sự vận hành trơn tru theo triết lý kiểm soát và áp đặt, chiến lược gia người Anh vẫn đang khao khát một mảnh ghép cuối cùng nhằm mang lại sự cân bằng tuyệt đối.

Trong một kịch bản lý tưởng, cái tên được chọn sẽ là Aurelien Tchouameni. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid từ lâu đã là mục tiêu mơ ước của người hâm mộ Quỷ Đỏ nhờ khả năng đánh chặn và điều tiết thượng hạng. Tuy nhiên, với tình hình tài chính và vị thế hiện tại, thương vụ này được đánh giá là khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Thay vì theo đuổi một giấc mơ xa xỉ, Manchester United có thể cân nhắc ba phương án thực tế và kinh tế hơn để hoàn tất cuộc cải tổ.

Chema Andres tranh bóng với Olise. Ảnh: Getty Images.

1. Chema Andres: Bản sao của những huyền thoại Regista

Ở tuổi 21, Chema Andres đang trở thành hiện tượng tại Bundesliga trong màu áo Stuttgart. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m93, tiền vệ người Tây Ban Nha được giới chuyên môn ví như một "Sergio Busquets hay Rodri mới" nhờ thể hình lý tưởng và tư duy chơi bóng hiện đại. Andres đặc biệt mạnh mẽ trong các tình huống tranh chấp trên không và có khả năng tung ra những đường chuyền tịnh tiến bóng xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Mức phí chuyển nhượng của Andres rơi vào khoảng 30 triệu bảng – con số khá hời cho một tài năng trẻ triển vọng. Tuy nhiên, thương vụ này ẩn chứa rủi ro khi Real Madrid vẫn nắm giữ điều khoản mua lại trị giá khoảng 10 triệu bảng. Nếu Manchester United tiếp cận, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hoàn toàn có thể kích hoạt điều khoản này để ngăn chặn việc mất đi một viên ngọc quý vào tay đối thủ.

Sander Berge đã chứng tỏ khả năng của mình ở World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

2. Sander Berge: Kinh nghiệm và sự ổn định từ Fulham

Nếu Michael Carrick ưu tiên sự an toàn và khả năng thích nghi ngay lập tức, Sander Berge chính là câu trả lời. Dù không phải là cái tên hào nhoáng trên mặt báo, nhưng tiền vệ người Na Uy lại sở hữu bộ kỹ năng cực kỳ tương đồng với Tchouameni. Ở tuổi 28, Berge đang ở độ chín của sự nghiệp và vừa trải qua một kỳ World Cup 2026 rực rỡ.

Tại Fulham, Berge là hạt nhân trong lối chơi, đóng vai trò một "số 6" thực thụ với khả năng xử lý bóng tự tin dưới áp lực lớn. Với mức giá khoảng 30 triệu bảng, đây được xem là một món hời lớn. Berge không chỉ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn mà còn phù hợp với tiêu chí về phẩm chất đạo đức và tính cách mà tập đoàn Ineos đang xây dựng cho đội hình mới của Quỷ Đỏ.

3. Manu Kone: Động cơ mạnh mẽ từ tuyển Pháp

Phương án cuối cùng là Manu Kone, cầu thủ đang khoác áo AS Roma và được định giá khoảng 45 triệu bảng. Đáng chú ý, Kone chính là người được chọn để thay thế vị trí của chính Tchouameni trong đội hình tuyển Pháp tại World Cup 2026 vừa qua. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của tiền vệ sinh năm 2001.

Tuy nhiên, phân tích sâu về mặt chiến thuật, lối chơi của Kone có phần thiên về một tiền vệ trung tâm cơ động (box-to-box) tương tự như Youri Tielemans hay Andrey Santos. Trong khi đó, Manchester United thực tế đang cần một mẫu tiền vệ phòng ngự thuần túy, có khả năng bao quát sân và bảo vệ hàng thủ tốt hơn. Do đó, dù tài năng là không thể phủ nhận, Kone vẫn để lại những dấu hỏi về mức độ tương thích trong sơ đồ của Carrick.

Nhìn chung, việc lựa chọn ai trong số ba cái tên kể trên sẽ phụ thuộc vào ưu tiên của ban lãnh đạo Manchester United: đầu tư cho tương lai với Andres, chọn sự chắc chắn với Berge hay đặt cược vào tiềm năng của Kone.