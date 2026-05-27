Manchester United tìm thấy 'bản sao' hoàn hảo 99% của Casemiro tại Serie A Sau khi Casemiro chính thức chia tay sân Old Trafford, các phân tích dữ liệu chuyên sâu đã chỉ ra Patrizio Masini của Genoa là người kế vị tiềm năng nhất với sự tương đồng kỳ lạ về mặt chỉ số.

Manchester United đang đối mặt với bài toán hóc búa ở tuyến giữa sau sự rời đi của mỏ neo Casemiro. Tiền vệ người Brazil đã khép lại mùa giải 2025/26 với thành tích ghi bàn ấn tượng nhất sự nghiệp (9 bàn thắng), để lại một khoảng trống lớn về cả chuyên môn lẫn bản lĩnh tại trung tâm hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ".

Patrizio Masini: Gợi ý bất ngờ từ dữ liệu chuyên sâu

Trong khi các mục tiêu bom tấn thường xuyên được nhắc đến, một báo cáo phân tích từ The Athletic đã đưa ra cái tên đầy bất ngờ: Patrizio Masini của Genoa. Sinh năm 2001, cầu thủ 25 tuổi này là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Genoa và đã trở thành nhân tố đáng chú ý tại Serie A.

Patrizio Masini có thể là phương án thay thế Casemiro cho MU.

Ở mùa giải vừa qua, Masini có 30 lần ra sân trên mọi đấu trường. Về mặt chiến thuật, anh chủ yếu đảm nhận vai trò tiền vệ phòng ngự nhưng cực kỳ linh hoạt khi có thể chơi như một tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-5-2. Đây là yếu tố quan trọng giúp anh lọt vào tầm ngắm của đội ngũ tuyển trạch dựa trên các thuật toán so sánh.

Sự tương đồng kinh ngạc về chỉ số phòng ngự

Điều khiến Masini trở nên đặc biệt là chỉ số tương đồng về mặt kỹ thuật với Casemiro lên tới 99,6%. Con số này được tính toán dựa trên bản đồ nhiệt, khả năng thoát pressing và xu hướng phòng ngự chủ động trên sân.

Số liệu từ Opta củng cố thêm nhận định này khi xếp tiền vệ người Ý vào nhóm 5% các tiền vệ có số lần thực hiện hành động phòng ngự nhiều nhất châu Âu. Đặc biệt, Masini sở hữu bộ chỉ số tranh chấp trên không và thu hồi bóng vượt trội – những phẩm chất từng giúp Casemiro thống trị khu trung tuyến trong thời kỳ đỉnh cao.

Patrizio Masini có nhiều điểm tương đồng với Casemiro.

Rào cản về mặt tấn công và phong độ

Dù là một "máy quét" thượng hạng, Masini vẫn tồn tại những hạn chế so với người đàn anh. Khác với khả năng chọn vị trí và dứt điểm mang về 9 bàn thắng của Casemiro, Masini chỉ có duy nhất 1 pha lập công cho Genoa ở mùa giải trước. Các chỉ số về rê bóng và chạm bóng trong vòng cấm đối phương của anh cũng ở mức thấp.

Ngoài ra, một điểm trừ đáng lưu ý là Masini đã dần đánh mất suất đá chính trong nửa sau mùa giải 2025/26. Việc sa sút phong độ tại Serie A đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng thích nghi của anh với môi trường khắc nghiệt và tốc độ cao của Ngoại hạng Anh.

Nhìn chung, với ngân sách và chiến lược tái thiết, ban lãnh đạo Manchester United sẽ phải cân nhắc kỹ giữa một phương án giá rẻ dựa trên số liệu như Masini hay những mục tiêu đã được kiểm chứng như Elliot Anderson hay Mateus Fernandes. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc đội bóng cần một mỏ neo thuần túy hay một tiền vệ trung tâm toàn diện có khả năng hỗ trợ tấn công tốt như cách Casemiro đã từng thể hiện.