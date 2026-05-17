Manchester United tìm thấy lời giải cho cánh trái từ báu vật Noah Ajayi Trong bối cảnh ngân sách chuyển nhượng bị thắt chặt, tài năng trẻ Noah Ajayi đang nổi lên như một phương án thay thế Marcus Rashford đầy triển vọng dưới thời Michael Carrick.

Manchester United đang đối mặt với một bài toán nan giải ở hành lang cánh trái khi ngân sách chuyển nhượng dự kiến sẽ được ưu tiên để gia cố tuyến giữa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Noah Ajayi từ học viện Carrington đang mang đến cho huấn luyện viên Michael Carrick một giải pháp tiết kiệm nhưng đầy tiềm năng cho sơ đồ 4-2-3-1.

Khoảng trống chiến thuật và sự ra đi của Marcus Rashford

Dưới triều đại Michael Carrick, Manchester United đã quay trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 đầy linh hoạt. Dẫu vậy, đội hình hiện tại đang thiếu hụt một tiền đạo cánh trái thực thụ. Những thử nghiệm với Matheus Cunha hay Patrick Dorgu chỉ mang tính chất tạm thời, bởi bản chất Cunha là một số 10, còn Dorgu phù hợp hơn ở vai trò wing-back.

Sự bế tắc càng gia tăng khi hy vọng về sự trở lại của Marcus Rashford dần tan biến. Sau khi cùng Barcelona đăng quang tại La Liga, chân sút người Anh dường như đã khép lại cánh cửa trở về sân Old Trafford. Trong bối cảnh Giám đốc thể thao Jason Wilcox cần dồn tiền để tìm người thay thế Casemiro, việc chiêu mộ một ngôi sao chạy cánh đắt giá như Bryan Mbeumo trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Noah Ajayi: Điểm sáng từ học viện Carrington

Giữa những áp lực về tài chính, Noah Ajayi nổi lên như một "cứu cánh" cho Quỷ đỏ. Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia đào tạo trẻ Darren Fletcher, Ajayi đã khẳng định vị thế là lựa chọn số một bên hành lang trái của đội U18, thậm chí đẩy tài năng trẻ JJ Gabriel sang các vị trí khác trong sơ đồ tấn công.

Ajayi là tài năng sáng giá của Man Utd.

Điểm mạnh nhất của cầu thủ gốc Đức này không chỉ nằm ở kỹ năng thuần túy mà còn ở thái độ chuyên nghiệp đáng kinh ngạc. Ban huấn luyện đánh giá cao việc Ajayi liên tục chủ động nghiên cứu video để cải thiện khả năng di chuyển không bóng và đóng góp vào lối chơi chung.

Phong cách thi đấu mang dáng dấp của Marcus Rashford

Phong cách của Ajayi gợi nhớ rất nhiều đến hình ảnh thời đỉnh cao của Rashford. Với vóc dáng cao gầy và sải bước dài, anh dễ dàng vượt mặt các hậu vệ đối phương trước khi thực hiện những pha bẻ lái vào trung lộ.

Ajayi liên tục gây ấn tượng ở đội trẻ.

Bàn thắng ấn tượng vào lưới Sunderland tại tứ kết FA Youth Cup là minh chứng rõ nét nhất. Nhận bóng từ biên, Ajayi xộc thẳng vào khoảng trống giữa vòng vây đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm sấm sét từ khoảng cách gần 30m. Tốc độ và quỹ đạo của trái bóng khiến mọi thủ môn đều phải bó tay, một kịch bản quá quen thuộc với những người từng yêu mến Rashford tại Old Trafford.

Dù khó có thể chiếm suất đá chính ngay lập tức, nhưng với việc Michael Carrick luôn ưu tiên sử dụng nhân sự từ học viện, Noah Ajayi chắc chắn sẽ có cơ hội thử lửa tại các giải đấu cúp mùa tới. Đây chính là bước đệm cần thiết để Manchester United thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ mà không tốn một xu phí chuyển nhượng.