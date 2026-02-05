Manchester United tìm thấy 'người thừa kế' Luke Shaw tại West Ham Manchester United đang nỗ lực tìm kiếm người kế vị Luke Shaw và El Hadji Malick Diouf của West Ham nổi lên như ứng viên hàng đầu nhờ thông số tấn công ấn tượng.

Manchester United đang bước vào một cuộc cải tổ lực lượng quan trọng, trong đó vị trí hậu vệ trái được ưu tiên hàng đầu. Với việc Luke Shaw đã bước sang tuổi 30 và thường xuyên đối mặt với chấn thương, đội chủ sân Old Trafford đã đưa El Hadji Malick Diouf vào danh sách rút gọn để chuẩn bị cho một tương lai dài hạn.

El Hadji Malick Diouf được MU nhắm đến.

Lý do Manchester United khao khát một hậu vệ trái mới

Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản vai trò tại Old Trafford, đội bóng đã dần ổn định lại hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào Luke Shaw đang trở thành một bài toán rủi ro. Dù Shaw vẫn giữ được đẳng cấp thế giới mỗi khi ra sân, nhưng tiền sử chấn thương dày đặc của anh khiến ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" không thể ngồi yên.

Hệ thống chiến thuật hiện đại yêu cầu các hậu vệ biên (wing-back) phải có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Trong danh sách các mục tiêu tiềm năng như Alejandro Balde hay Lewis Hall, El Hadji Malick Diouf nổi lên như một gương mặt đầy triển vọng và phù hợp với cường độ thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Hồ sơ ấn tượng của El Hadji Malick Diouf

Sinh năm 2004 tại Dakar, Senegal, Malick Diouf là mẫu hậu vệ hiện đại sở hữu thể hình lý tưởng (1m83). Điểm mạnh nhất của cầu thủ 21 tuổi này chính là khả năng không chiến, vượt trội hoàn toàn so với Luke Shaw. Trước khi cập bến West Ham, Diouf từng có quãng thời gian bùng nổ tại Slavia Prague với 9 bàn thắng, một con số hiếm thấy ở một cầu thủ phòng ngự.

Malick Diouf là hậu vệ toàn diện.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Nuno Espirito Santo, Diouf đã chuyển hóa từ một tiền đạo cánh thuần túy thành một hậu vệ biên toàn diện. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, anh dẫn đầu danh sách các hậu vệ có nhiều pha kiến tạo nhất Ngoại hạng Anh với 5 lần dọn cỗ cho đồng đội.

Cơ hội trên thị trường chuyển nhượng

Tương lai của Diouf đang gắn liền với vận mệnh của West Ham. Trong bối cảnh "The Hammers" đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng, việc phải bán đi những ngôi sao sáng nhất để cân đối tài chính là điều khó tránh khỏi. West Ham từng chi 19 triệu bảng để sở hữu Diouf, và đây là mức giá mà Manchester United hoàn toàn có thể đáp ứng.

Câu lạc bộ Số trận Bàn thắng Kiến tạo Slavia Prague 50 9 4 West Ham 30 0 5 Tromso 21 3 1

Dù các cổ động viên MU vẫn đang kỳ vọng vào những tài năng trẻ như Harry Amass, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Diouf tại môi trường khắc nghiệt của xứ sở sương mù biến anh thành phương án an toàn và giàu tiềm năng nhất vào lúc này. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là bước đi quan trọng để giải quyết dứt điểm điểm yếu bên hành lang cánh trái của Manchester United trong nhiều năm tới.