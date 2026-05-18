Manchester United tìm thấy phiên bản Bruno Fernandes thứ hai trong đội hình của Michael Carrick Với sự thăng hoa của Matheus Cunha bên cạnh Bruno Fernandes, hàng công Man Utd đang trở nên biến ảo hơn bao giờ hết dưới sự dẫn dắt chiến thuật từ Michael Carrick.

Manchester United dưới triều đại Michael Carrick đang chứng kiến một cuộc lột xác mạnh mẽ về cả lối chơi lẫn kết quả. Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Nottingham Forest không chỉ củng cố vị thế của Quỷ đỏ tại Old Trafford với 8 trận thắng trong 9 lần đón khách gần nhất, mà còn làm sáng tỏ một bài toán chiến thuật quan trọng: Sự xuất hiện của một "nguồn tiếp đạn" thứ hai bên cạnh Bruno Fernandes.

Sức sáng tạo bùng nổ tại Old Trafford

Trong trận đấu với Nottingham Forest, thủ quân Bruno Fernandes một lần nữa chứng minh tại sao anh là linh hồn trong lối chơi của đội bóng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thiết lập một thông số gây kinh ngạc với 8 đường chuyền mở ra cơ hội (key passes). Nếu các chân sút trên hàng công tận dụng tốt hơn, Bruno hoàn toàn có thể sở hữu 4 đến 5 kiến tạo, vượt xa kỷ lục hiện hành của Ngoại hạng Anh trong một trận đấu.

Man Utd đang có 2 chân kiến tạo thượng hạng.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của Man Utd hiện tại chính là họ không còn quá phụ thuộc vào một mình Bruno. Matheus Cunha, cái tên đang dần trở thành biểu tượng mới tại Nhà hát của những giấc mơ, đã có màn trình diễn tiệm cận sự hoàn hảo. Bên cạnh bàn thắng trực tiếp ghi được, tiền đạo này còn tạo ra 4 cơ hội ăn bàn rõ rệt, tiêu biểu là pha dọn cỗ cho Bryan Mbeumo dứt điểm trúng khung gỗ.

Matheus Cunha: Di sản mới của Quỷ đỏ

Phong thái thi đấu của Cunha gợi nhớ đến hình ảnh của chính Bruno Fernandes trong những ngày đầu cập bến Old Trafford: đầy tự tin, kỹ thuật điệu luyện và nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Thống kê chỉ ra rằng Cunha đạt tỷ lệ rê bóng thành công tuyệt đối 100% (3/3 lần) và chiến thắng trong 4 pha tranh chấp tay đôi trước các hậu vệ Nottingham Forest.

Dù từng gặp khó khăn trong việc thích nghi với cường độ tại Ngoại hạng Anh khi chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng trước tháng 12, nhưng Cunha đã chứng minh giá trị của sự kiên trì. Kể từ khi tìm thấy nhịp độ thi đấu phù hợp, anh đã trở thành mắt xích không thể ngăn cản trong sơ đồ của Carrick.

Cunha thăng hoa trong màu áo Quỷ đỏ.

Hàng công lịch sử và triển vọng mùa giải mới

Sự thăng tiến của Cunha không diễn ra đơn lẻ. Anh cùng với Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi trở thành bộ ba thứ hai trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh cùng ghi trên 10 bàn thắng ngay trong mùa giải ra mắt. Đây là nền tảng để người hâm mộ kỳ vọng vào một cột mốc cao hơn: 15 bàn thắng cho mỗi cá nhân ở mùa tới.

Nhìn xa hơn tới mùa giải 2026/27, nếu duy trì đà phát triển và sự kết nối như hiện tại, Matheus Cunha hoàn toàn có khả năng chạm mốc 30 bàn thắng và kiến tạo trên mọi đấu trường. Thử thách của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới sẽ là kiện toàn đội hình xung quanh những hạt nhân như Bruno và Cunha để đưa Quỷ đỏ trở lại vị thế đỉnh cao vốn có.