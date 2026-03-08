Manchester United và 5 nước cờ chuyển nhượng chiến lược hè 2026 Quỷ đỏ lên kế hoạch đại tu đội hình dưới thời Michael Carrick với trọng tâm là thay thế Casemiro, chiêu mộ Elliot Anderson và thanh lý bộ đôi Marcus Rashford, Andre Onana.

Mùa hè năm 2026 được dự báo là thời điểm Manchester United thực hiện cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, người đang tràn trề cơ hội được bổ nhiệm chính thức, đội chủ sân Old Trafford đã vạch ra 5 bước đi chiến lược nhằm tái thiết đội hình và khôi phục vị thế tại đấu trường châu Âu.

1. Chiêu mộ Carlos Baleba kế vị Casemiro

Ưu tiên hàng đầu của Quỷ đỏ là tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để khỏa lấp khoảng trống mà Casemiro để lại sau khi hết hạn hợp đồng. Carlos Baleba của Brighton đang là mục tiêu trọng điểm được bộ phận phân tích dữ liệu của Manchester United đánh giá rất cao.

Carlos Baleba là một trong những thương vụ trọng điểm của Quỷ đỏ.

Dù phong độ gần đây của cầu thủ trẻ này có dấu hiệu sa sút do áp lực tâm lý, United vẫn tin tưởng vào những thông số chuyên môn tiềm năng. Việc Baleba không có phong độ cao nhất ở thời điểm hiện tại thậm chí được xem là lợi thế giúp Quỷ đỏ dễ dàng đàm phán mức phí chuyển nhượng hợp lý với Brighton.

2. Cạnh tranh Elliot Anderson với Man City

Tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest là cái tên thứ hai nằm trong danh sách mua sắm. Kể từ khi rời Newcastle, Anderson đã phát triển vượt bậc để trở thành trụ cột tại câu lạc bộ và giành suất lên tuyển Anh tham dự World Cup tại Mỹ.

Sở hữu lối chơi toàn diện, Anderson được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của Carrick. Tuy nhiên, Manchester United sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Man City. Tương lai của ngôi sao trẻ này dự kiến chỉ được định đoạt sau khi kỳ World Cup 2026 kết thúc.

3. Tìm kiếm nhân tố mới cho hành lang cánh trái

Hàng công của Man Utd đang bộc lộ lỗ hổng ở vị trí chạy cánh trái khi Matheus Cunha thường xuyên bó vào trung lộ. Sau khi thất bại trong việc lôi kéo Antoine Semenyo (người đã gia nhập Man City với giá 62,5 triệu bảng), đội ngũ trinh sát của United đang chuyển hướng sang các mục tiêu tiềm năng khác.

Thay vì vung tiền cho các "bom tấn" đắt đỏ, Quỷ đỏ sẽ áp dụng công thức tìm kiếm những "viên ngọc thô" có tính khả dụng cao, tương tự như thương vụ thủ môn Senne Lammens, nhằm đảm bảo sự cân bằng và hiệu quả cho hệ thống vận hành.

4. Bán đứt Marcus Rashford cho Barcelona

Ở chiều thanh lý, Manchester United kiên định với kế hoạch chia tay Marcus Rashford để cân bằng quỹ lương và ngân sách. Tiền đạo người Anh hiện đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn, nơi đội bóng xứ Catalan chi trả toàn bộ lương và có điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng (khoảng 30 triệu euro).

Rashford sẽ rời MU hè 2026.

Mặc dù phía Barcelona đang cố gắng đàm phán để giảm mức giá mua đứt, nhưng ban lãnh đạo United giữ lập trường không nhượng bộ. Việc thu hồi vốn từ thương vụ này là mắt xích quan trọng để Quỷ đỏ tái đầu tư vào các vị trí xung yếu khác.

5. Chấm dứt mối lương duyên với Andre Onana

Cuối cùng, tương lai của Andre Onana tại Old Trafford được xác định đã đi đến hồi kết. Sau khi mất suất bắt chính vào tay Senne Lammens và bị đẩy sang Trabzonspor theo dạng cho mượn, thủ thành người Cameroon không còn nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ.

Những sai lầm mang tính hệ thống trong quá khứ khiến ban lãnh đạo United quyết tâm bán cắt lỗ Onana ngay trong hè 2026. Đây được xem là động thái dứt khoát để dọn chỗ cho những nhân sự mới ổn định và đáng tin cậy hơn trong khung gỗ.