Manchester United và bài toán 260 triệu bảng: Vết xe đổ từ những sai lầm chuyển nhượng INEOS đang đối mặt với cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn nhằm giải quyết khoản thâm hụt tài chính khổng lồ và quỹ lương quá tải trước kỳ mùa hè đầy biến động.

Manchester United đang đứng trước một "ngã ba đường" về tài chính khi kỳ chuyển nhượng hè cận kề. Kể từ năm 2021, đội chủ sân Old Trafford đã chi hơn 950 triệu bảng cho các tân binh nhưng chỉ thu về chưa đầy 300 triệu bảng từ chiều bán cầu thủ, tạo ra một hố sâu ngăn cách giữa tham vọng phục hưng và thực tế vận hành bền vững.

INEOS đang đứng trước một phiên chợ quan trọng.

Cuộc thanh lọc quỹ lương và bài toán Casemiro - Rashford

Theo dữ liệu từ Spotrac, quỹ lương của "Quỷ đỏ" có thể giảm bớt gánh nặng đáng kể lên tới 33,8 triệu bảng mỗi năm nếu chia tay bộ đôi Casemiro và Marcus Rashford. Trong khi tiền vệ người Brazil dự kiến sẽ rời đi khi đáo hạn hợp đồng, tương lai của Rashford vẫn là một dấu hỏi lớn. Barcelona đang cân nhắc kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo này, một động thái có thể giải phóng nguồn lực tài chính quan trọng cho câu lạc bộ.

Đáng chú ý, mặc dù HLV Michael Carrick bày tỏ mong muốn giữ chân Rashford, nhưng quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay ban lãnh đạo INEOS. Sự thay đổi trong cấu trúc thượng tầng đồng nghĩa với việc các quyết định nhân sự sẽ được cân nhắc dựa trên hiệu quả tài chính và chiến lược dài hạn thay vì chỉ dựa vào ý chí của huấn luyện viên trưởng.

Sir Jim cùng các cộng sự đã và đang nỗ lực cải thiện công tác chuyển nhượng của Man Utd.

Gánh nặng từ những "người thừa" trăm triệu bảng

Bên cạnh các ngôi sao đội một, Manchester United vẫn đang phải gánh vác chi phí cho nhóm cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Jadon Sancho và Andre Onana, những người từng nhận mức lương "sáu con số" mỗi tuần, gần như chắc chắn sẽ phải tìm bến đỗ mới. Trong khi Sancho cần một lối thoát vĩnh viễn, Onana có thể sẽ chuyển tới Trabzonspor hoặc một câu lạc bộ khác sau khi tương lai tại Old Trafford khép lại.

Trường hợp của Rasmus Hojlund cũng mang đến sự tiếc nuối. Cầu thủ đang nhận 85.000 bảng mỗi tuần này hiện đang thi đấu theo dạng cho mượn và nhiều khả năng sẽ được Napoli mua đứt. Thống kê cho thấy, nhóm năm cầu thủ gồm Sancho, Onana, Hojlund, Malacia và Zirkzee đang tiêu tốn của CLB hơn 30 triệu bảng tiền lương mỗi năm, dù đóng góp chuyên môn là rất hạn chế.

Thách thức từ những bản hợp đồng kém hiệu quả

Cụ thể hơn, Tyrell Malacia vẫn đang nhận gần 4 triệu bảng hàng năm dù hiếm khi ra sân do chấn thương. Joshua Zirkzee, bản hợp đồng trị giá 36,5 triệu bảng, cũng gây thất vọng lớn khi mới chỉ có 4 lần đá chính và chưa được xuất phát trận nào dưới thời Carrick. Tổng chi phí chuyển nhượng ban đầu cho nhóm cầu thủ này lên tới 230 triệu bảng, một con số phản ánh sự thiếu hiệu quả trong công tác tuyển trạch những năm qua.

Mùa hè tới sẽ mang tính chất sống còn đối với Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự. Để tránh lặp lại vết xe đổ, Man Utd buộc phải quyết liệt hơn trong việc thanh lý nhân sự và thắt chặt kỷ luật tài chính. Nhìn chung, nếu không thể thu hồi vốn từ những khoản đầu tư sai lầm này, áp lực lên ngân sách chuyển nhượng cho các mục tiêu mới sẽ là cực kỳ khủng khiếp.