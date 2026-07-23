Manchester United và bài toán hàng thủ: Đi tìm những người sắt để giải cứu triều đại Michael Carrick Trong bối cảnh Lisandro Martinez và De Ligt liên tục dính chấn thương, Man Utd buộc phải ưu tiên sự bền bỉ cho kỳ chuyển nhượng tới. Những cái tên như Van de Ven hay Malang Sarr đang trở thành mục tiêu hàng đầu.

Tại Old Trafford, tài năng chưa bao giờ là đủ nếu thiếu đi sự hiện diện thường trực trên sân cỏ. Manchester United đang sở hữu những trung vệ đẳng cấp thế giới, nhưng vấn đề nan giải nhất mà HLV Michael Carrick phải đối mặt chính là sự ổn định về thể trạng của các trụ cột. Khi những quân bài quan trọng nhất liên tục nằm viện, hệ thống chiến thuật của Quỷ đỏ khó lòng vận hành trơn tru.

Hồi chuông báo động từ những đôi chân pha lê

Chấn thương của Lisandro Martinez trong trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha một lần nữa phơi bày sự mỏng manh của hàng thủ Man Utd. Trong khi đó, Matthijs de Ligt vẫn đang phải vật lộn trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật lưng. Đội bóng thành Manchester không thể bước vào một mùa giải khắc nghiệt tiếp theo với những lựa chọn quá mẫn cảm với chấn thương.

De Ligt và Martinez đang khiến hàng thủ Man Utd trở nên mong manh vì vấn đề thể lực. Ảnh: Getty Images.

Số liệu thống kê từ mùa giải 2025/26 tại Ngoại hạng Anh đã chỉ ra một thực trạng đáng báo động: không một trung vệ nào của Quỷ đỏ đạt được mốc 20 lần đá chính tại giải quốc nội. Đây là con số quá thấp đối với một đội bóng có tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Cầu thủ Số lần đá chính (Ngoại hạng Anh 2025/26) Harry Maguire 19 Leny Yoro 18 Lisandro Martinez 13 Matthijs de Ligt 13 Ayden Heaven 11

Thị trường chuyển nhượng: Đâu là những người sắt?

Nếu Man Utd quyết định chiêu mộ thêm trung vệ, tiêu chí tiên quyết phải là tính bền bỉ. Nhìn sang các đối thủ, Virgil van Dijk của Liverpool với 38 trận đá chính là hình mẫu lý tưởng nhưng không thể chạm tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn những cái tên đủ sức gánh vác trọng trách này.

Micky van de Ven và Jake O'Brien

Micky van de Ven của Tottenham là gương mặt tiềm năng hàng đầu với 35 lần đá chính mùa trước. Dù vậy, việc Spurs vừa chiêu mộ Marcos Senesi và Jan Paul van Hecke (người có 36 lần đá chính cho Brighton) có thể đẩy trung vệ người Hà Lan vào cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt, mở ra cơ hội cho Man Utd. Bên cạnh đó, Jake O'Brien của Everton cũng là một phương án đáng lưu tâm nhờ thể chất ấn tượng.

Lựa chọn từ Serie A và Bundesliga

Tại Italy, Pierre Kalulu (36 lần đá chính cho Juventus) và Oumar Solet (34 lần đá chính cho Udinese) là hai cái tên nổi bật về khả năng ra sân liên tục. Cả hai đều đã nằm trong tầm ngắm của các tuyển trạch viên Quỷ đỏ suốt 12 tháng qua. Trong khi đó tại Đức, Nico Schlotterbeck của Dortmund dù bền bỉ nhất Bundesliga (28/34 trận) nhưng lại vừa dính chấn thương tại World Cup, tạo nên những nghi ngại nhất định.

Malang Sarr: Giải pháp kinh tế và quen thuộc

Phương án gây bất ngờ nhất có thể nằm ở Ligue 1 với Malang Sarr. Trung vệ 27 tuổi này đã có 33 lần đá chính cho Lens mùa trước và hiện đã trở thành cầu thủ tự do. Đáng chú ý, Sarr không còn xa lạ với tập đoàn INEOS khi từng có 119 lần ra sân cho OGC Nice trước đây.

Malang Sarr có thể là thương vụ miễn phí khôn ngoan để gia tăng chiều sâu đội hình. Ảnh: Getty Images.

Việc chiêu mộ một cầu thủ tự do như Sarr không chỉ giúp Man Utd tiết kiệm ngân sách mà còn mang về một nhân tố có kinh nghiệm và sự bền bỉ đã được kiểm chứng. Trong bối cảnh luật công bằng tài chính thắt chặt, đây có thể là bước đi khôn ngoan để gia cố hàng thủ đang quá mỏng manh của Michael Carrick.