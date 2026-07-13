Manchester United và bài toán Marcus Rashford: Nút thắt khiến chợ hè đóng băng Kế hoạch tái thiết của Michael Carrick tại Manchester United đang rơi vào trạng thái đình trệ khi tương lai của Marcus Rashford vẫn chưa được giải quyết sau World Cup 2026.

Manchester United đang bước vào một trong những kỳ chuyển nhượng phức tạp nhất lịch sử câu lạc bộ. Ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford hiện nay không phải là những bản hợp đồng bom tấn, mà là việc thanh lý Marcus Rashford. Đội bóng cần giải phóng quỹ lương khổng lồ để bắt đầu quá trình tái thiết đội hình dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick.

Gánh nặng tài chính và sự kiên nhẫn cạn kiệt

Khoản thu nhập lên tới 17,5 triệu bảng mỗi năm của tiền đạo người Anh đang trở thành rào cản lớn nhất ngăn cản Quỷ đỏ tiếp cận các mục tiêu mới. Ban lãnh đạo Manchester United hiểu rằng, để dọn đường cho những tân binh chất lượng, họ buộc phải cắt giảm mức lương kỷ lục này. Sự kiên nhẫn dành cho cầu thủ từng được kỳ vọng là biểu tượng tại Old Trafford đang dần đi đến hồi kết sau những màn trình diễn thiếu ổn định.

MU cần bán Rashford trước khi nghĩ đến chuyện mua người. Ảnh: Getty.

Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Rashford dự kiến sẽ có cuộc thảo luận trực tiếp với Michael Carrick ngay sau khi kết thúc chiến dịch World Cup 2026 tại khu vực Bắc Mỹ. Dù đã rời câu lạc bộ từ đầu năm 2025 do những mâu thuẫn không thể hàn gắn với ban lãnh đạo, chân sút 28 tuổi vẫn đồng ý hội quân để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên, tương lai của anh chỉ được đảm bảo nếu không có bất kỳ lời đề nghị hợp lý nào được đưa ra.

Sự sa sút của một biểu tượng

Từng được cựu HLV Erik ten Hag ca ngợi là mẫu tiền đạo "không thể ngăn cản", nhưng phong độ hiện tại của Rashford lại kể một câu chuyện khác. Dù sở hữu thông số cá nhân không quá tệ với 14 bàn thắng và 14 đường kiến tạo, sức ảnh hưởng của anh lên lối chơi chung đã giảm sút đáng kể. Điều này minh chứng qua việc Barcelona đã từ chối ký hợp đồng dài hạn với anh để chọn Anthony Gordon – người đang chiếm được lòng tin của HLV Thomas Tuchel tại đội tuyển Anh.

Tại World Cup 2026, Rashford tiếp tục gây thất vọng khi chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng sau 4 lần ra sân. Bộ mặt mờ nhạt trên đất Bắc Mỹ khiến giá trị chuyển nhượng của anh sụt giảm nghiêm trọng, đồng thời khiến các đối tác tiềm năng phải e dè trước mức đãi ngộ quá cao mà anh đang thụ hưởng.

Carrick cần tìm ra câu trả lời sớm nhất về tương lai Rashford. Ảnh: Getty.

Hệ lụy đến kế hoạch nâng cấp đội hình

Việc không thể đẩy đi Rashford đã trực tiếp khiến kế hoạch nâng cấp hành lang cánh trái của Manchester United bị đình trệ. Mục tiêu hàng đầu là Crysencio Summerville từ West Ham United đã được liên hệ, nhưng các cuộc đàm phán đang rơi vào trạng thái chờ. Nhà báo Ben Jacobs tiết lộ rằng thương vụ này phụ thuộc hoàn toàn vào việc giải quyết tương lai của số 10 cũ tại Old Trafford.

Hiện tại, Michael Carrick đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ông cần những nhân tố mới giàu khát khao hơn để triển khai triết lý bóng đá của mình, nhưng nút thắt tài chính mang tên Rashford đang khiến mọi dự tính trở nên xa vời. Nếu không thể tìm được lối ra cho tiền đạo sinh năm 1997, ngân sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh mùa này nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị "đóng băng".