Manchester United và bài toán thanh lý bộ đôi tiền đạo 108 triệu bảng Manchester United đang nỗ lực giải quyết sai lầm chuyển nhượng trị giá 108 triệu bảng khi Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund đều không đáp ứng được kỳ vọng tại Old Trafford.

Kỷ nguyên của Joshua Zirkzee tại Manchester United đang đi đến hồi kết sớm hơn dự kiến. Đội chủ sân Old Trafford đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: tìm cách sửa chữa sai lầm chuyển nhượng tổng cộng 108 triệu bảng liên quan đến tiền đạo người Hà Lan và Rasmus Hojlund.

Zirkzee lẫn Hojlund đều là những chữ ký gây thất vọng của Man Utd.

Sự lạc lõng của Joshua Zirkzee tại Ngoại hạng Anh

Mùa hè năm nay, Manchester United sẽ tất toán khoản phí cuối cùng cho Bologna trong thương vụ Joshua Zirkzee. Tuy nhiên, trớ trêu thay, đây cũng là thời điểm sự nghiệp của anh tại Old Trafford gần như khép lại. Dù được HLV Michael Carrick trao cơ hội đá chính trong trận gặp Sunderland vào đầu năm 2026, Zirkzee vẫn thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa.

Bất chấp chiều cao lý tưởng, Zirkzee tỏ ra quá mỏng manh để đảm nhận vai trò số 9 thuần túy trong môi trường bóng đá Anh đầy va chạm. Thống kê chỉ ra rằng anh chỉ ghi được 9 bàn sau 73 lần ra sân cho Quỷ đỏ, một hiệu suất quá thấp đối với một tiền đạo chủ lực. Nhìn rộng ra toàn sự nghiệp, 51 bàn sau 231 trận cũng cho thấy Zirkzee chưa bao giờ là một mẫu "sát thủ" vòng cấm thực thụ.

Hệ lụy từ một kỳ chuyển nhượng hỗn loạn

Nhìn lại mùa hè 2024, thương vụ Zirkzee là kết quả của một giai đoạn quản lý thiếu đồng bộ. Khi đó, Sir Jim Ratcliffe còn đang lưỡng lự về tương lai của Erik ten Hag, trong khi các nhân sự cấp cao như Omar Berrada và Dan Ashworth mới chỉ bắt đầu tiếp quản công việc. Quỷ đỏ cần một phương án chia lửa với Rasmus Hojlund – người đã tiêu tốn của câu lạc bộ 72 triệu bảng từ Atalanta.

Dù mức phí phá vỡ hợp đồng của cựu sao Serie A chỉ là 34 triệu bảng, giới thượng tầng MU vẫn chấp nhận trả 36,5 triệu bảng để được trả góp trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, dưới hệ thống phân tích dữ liệu khắt khe hiện tại của câu lạc bộ, những mẫu cầu thủ không cho thấy sự phù hợp ngay từ đầu như Zirkzee chắc chắn sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách mua sắm.

Cả hai dự kiến sẽ chia tay Man Utd dài hạn.

Kế hoạch tái cấu trúc hàng công

Lối thoát khả dĩ nhất cho Zirkzee lúc này là quay trở lại Italy. Tuy nhiên, các đội bóng Serie A thường chỉ đề xuất hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt do rào cản tài chính. Trong khi đó, Manchester United dự kiến thu về khoảng 38 triệu bảng từ việc bán đứt Rasmus Hojlund sang Napoli.

Số tiền này sẽ được tái đầu tư để dồn lực chiêu mộ Benjamin Sesko, tiền đạo người Slovenia đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Mặc dù những cái tên như Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha cũng nằm trong tầm ngắm, nhưng họ thường có xu hướng đá lùi hoặc dạt cánh, không phải là lời giải cho vị trí trung phong cắm mà đội bóng đang khát khao.

Danny Welbeck – Phương án cựu binh ngắn hạn

Trong bối cảnh cần một giải pháp kinh tế và giàu kinh nghiệm, Danny Welbeck đã nổi lên như một ứng viên tiềm năng. Dù sẽ bước sang tuổi 36 vào cuối năm nay, chân sút của Brighton vẫn duy trì phong độ ổn định tại Ngoại hạng Anh. Việc Welbeck chỉ còn một năm hợp đồng khiến anh trở thành phương án "chữa cháy" chất lượng để dẫn dắt các tài năng trẻ trong giai đoạn chuyển giao.

Có thể thấy, Manchester United đã lãng phí hơn 100 triệu bảng cho hai dự án không thành công là Hojlund và Zirkzee. Giờ đây, họ chỉ kỳ vọng thu hồi được một nửa số vốn đó và trao trọn niềm tin vào bộ phận tuyển trạch mới để tìm kiếm những gương mặt thực sự phù hợp với triết lý của câu lạc bộ.