Manchester United và bài toán thay thế Casemiro: 10 ứng viên tiềm năng tại Old Trafford Manchester United đang tích cực tìm kiếm người kế nhiệm Casemiro để xây dựng trục xương sống mới quanh Kobbie Mainoo, với Elliot Anderson là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu.

Khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 đang đến gần, ưu tiên hàng đầu của Manchester United là tìm kiếm một cái tên xứng tầm để thay thế Casemiro. Với ngân sách cần được tối ưu hóa, đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ đang cân nhắc kỹ lưỡng việc chiêu mộ từ hai đến ba tiền vệ nhằm xây dựng cấu trúc đội hình bền vững, lấy Kobbie Mainoo làm hạt nhân trung tâm.

Ưu tiên số một: Elliot Anderson và những lựa chọn đẳng cấp

Elliot Anderson hiện dẫn đầu danh sách mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford. Ở tuổi 23, Anderson đã tích lũy được 117 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng điều tiết lối chơi xuất sắc. Anh được kỳ vọng sẽ là đối tác hoàn hảo để bổ trợ cho sự thanh thoát của Mainoo. Tuy nhiên, mức giá gần 100 triệu bảng cùng sự cạnh tranh quyết liệt từ Man City là những rào cản lớn mà Manchester United phải đối mặt.

Anderson và Tonali là 2 tiền vệ rất chất lượng.

Bên cạnh Anderson, Aurelien Tchouameni của Real Madrid cũng là một phương án đầy sức nặng. Dù chưa có kinh nghiệm thi đấu tại Anh, nhưng bản lĩnh của một cầu thủ từng chơi gần 200 trận cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và kinh nghiệm tại Champions League là điểm cộng lớn. Mức phí khoảng 50-60 triệu bảng cho tiền vệ người Pháp được đánh giá là con số hợp lý. Trong khi đó, Adam Wharton dù được đánh giá cao nhưng tiến trình đàm phán hiện đang có dấu hiệu chững lại.

Những viên ngọc thô và phương án chiến thuật

Chiến lược của Manchester United không chỉ dừng lại ở các ngôi sao thành danh mà còn hướng tới những cầu thủ trẻ đầy triển vọng để đảm bảo chiều sâu đội hình:

Carlos Baleba (Brighton): Dù vừa trải qua một mùa giải khó khăn, Baleba vẫn là mẫu tiền vệ cơ động, phù hợp làm phương án dự phòng chiến thuật. Đây là mục tiêu mà Quỷ đỏ đã theo dõi sát sao từ mùa hè trước.

Mateus Fernandes: Ở tuổi 21, tiền vệ này được định giá khoảng 60 triệu bảng. Nếu West Ham xuống hạng, đây sẽ là một khoản đầu tư thông minh cho tương lai.

Alex Scott (Bournemouth): Được ví như "viên ngọc quý" của giải đấu, Scott sở hữu khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn ấn tượng.

Baleba là mục tiêu lâu năm của Quỷ đỏ.

Các phương án dự phòng từ khắp châu Âu

Ở tầm giá 65-75 triệu bảng, Sandro Tonali của Newcastle là cái tên đáng cân nhắc nếu anh có ý định rời St James' Park. Trong khi đó, Ederson (Atalanta) mở ra cơ hội với mức giá 40 triệu bảng khi hợp đồng sắp đáo hạn, dù Manchester United cần thận trọng với hiệu suất của các tân binh từ Serie A thời gian gần đây.

Tại thị trường nội địa, Joao Gomes của Wolves nổi lên như một lựa chọn giá rẻ tiềm năng nhờ kinh nghiệm thực chiến dày dạn. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sẽ phải cạnh tranh với Atletico Madrid để có được chữ ký của tiền vệ này. Ngược lại, thương vụ Bruno Guimaraes – người được chính Casemiro tiến cử – dường như khó khả thi do vấn đề tuổi tác (28) và mức định giá khổng lồ từ phía Newcastle.

Nhìn chung, thành công của Manchester United trong cuộc cải tổ này không nằm ở danh tiếng cá nhân mà ở sự kết hợp giữa các phong cách thi đấu. Một bộ khung trẻ trung, giàu năng lượng với những cái tên như Anderson, Fernandes hay Scott hứa hẹn sẽ mang lại sự ổn định lâu dài cho tuyến giữa tại Old Trafford.