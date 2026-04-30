Manchester United và bài toán tiền vệ: Chọn bộ đôi 140 triệu bảng thay vì phá kỷ lục cho Elliot Anderson Thay vì dồn 125 triệu bảng cho một mình Elliot Anderson, Manchester United có thể sở hữu cả Aurelien Tchouameni và Carlos Baleba để hoàn tất công cuộc tái thiết tuyến giữa thời hậu Casemiro.

Khi triều đại của Casemiro tại Old Trafford dần đi đến hồi kết khi hợp đồng của ngôi sao người Brazil sắp đáo hạn, tập đoàn INEOS đang đứng trước một mùa hè bận rộn với mục tiêu tối thượng: tái thiết hoàn toàn tuyến giữa của Manchester United. Các báo cáo mới nhất chỉ ra rằng Quỷ đỏ cần ít nhất hai bản hợp đồng chất lượng cho đội một, và những con số về mức giá đang tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi trong giới mộ điệu.

Mức giá gây sốc cho Elliot Anderson

Cái tên đứng đầu danh sách chuyển nhượng của United hiện nay là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Tuy nhiên, một rào cản khổng lồ đã xuất hiện khi Forest hét giá ngôi sao của mình lên tới 125 triệu bảng. Mặc dù huyền thoại Gary Neville cho rằng Anderson là một mục tiêu "thực tế" và phù hợp với dự án của đội bóng, nhưng con số này bị đánh giá là thiếu thực tế.

Nhiều chuyên gia và người hâm mộ đặt câu hỏi liệu một cầu thủ như Anderson – dù đang có phong độ cao tại Ngoại hạng Anh – có xứng đáng với mức giá vượt xa cả những ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp ở các đội bóng lớn như Real Madrid hay Bayern Munich hay không. Hơn nữa, phong cách của Anderson thiên về tấn công, điều này có thể không hoàn toàn khớp với vị trí số 6 thuần túy mà United đang khát khao để thay thế Casemiro.

Phương án tối ưu: Bộ đôi 140 triệu bảng

Trong bối cảnh đó, một lựa chọn kinh tế và chiến thuật hơn đã được đưa ra ánh sáng. Thay vì dồn toàn lực 125 triệu bảng cho một mình Anderson, Manchester United hoàn toàn có thể sở hữu cả Aurelien Tchouameni (Real Madrid) và Carlos Baleba (Brighton) với tổng chi phí khoảng 140 triệu bảng.

Theo ký giả Ben Jacobs, mức phí để thuyết phục Brighton nhả Carlos Baleba rơi vào khoảng 70 triệu bảng. Cầu thủ này sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp tuyệt vời, hứa hẹn sẽ là một "máy quét" lý tưởng tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Aurelien Tchouameni cũng có mức giá tương đương khoảng 70 triệu bảng. Việc đổi một tiền vệ kỳ cựu của Real Madrid (Casemiro) lấy một ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp cũng từ Bernabeu được xem là một bước đi cực kỳ khôn ngoan.

Xây dựng tương lai bền vững

Sự khác biệt giữa việc ký hợp đồng với một mình Anderson và việc kết hợp Baleba - Tchouameni là rất rõ rệt về mặt xây dựng đội hình. Nếu có được bộ đôi này, United sẽ ngay lập tức thay thế được khoảng trống mà Casemiro và có thể là cả Manuel Ugarte để lại ở khu vực phòng ngự từ xa.

Việc tiết kiệm ngân sách so với con số khổng lồ dành cho Anderson cũng cho phép INEOS theo đuổi thêm các mục tiêu bổ sung như Alex Scott để làm phương án dự phòng chất lượng cho Kobbie Mainoo. Sự kết hợp giữa những tân binh đẳng cấp và các tài năng trẻ từ học viện sẽ tạo nên một hàng tiền vệ có chiều sâu, đủ sức cạnh tranh trên mọi đấu trường. Thay vì mạo hiểm với con số 125 triệu bảng cho Elliot Anderson, chiến lược đa dạng hóa mục tiêu với Tchouameni và Baleba không chỉ mang lại giá trị chuyên môn cao hơn mà còn giúp ổn định cấu trúc tài chính của đội bóng.

Mùa hè 2026 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho năng lực tuyển trạch của INEOS. Liệu họ sẽ chạy theo một cái tên nổi bật tại Ngoại hạng Anh với mức giá trên trời, hay sẽ thực hiện những nước đi thông minh để xây dựng một bộ khung vững chắc cho tương lai lâu dài? Câu trả lời sẽ định đoạt vị thế của Quỷ đỏ trong những năm tới.