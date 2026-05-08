Manchester United và bài toán tối ưu nội lực cho tuyến giữa mùa hè 2026 Manchester United đang cân nhắc dừng mua sắm tiền vệ thứ ba để dồn nguồn lực cho các vị trí trọng yếu khác, chấp nhận đặt cược vào nguồn lực sẵn có.

Manchester United đang bước vào giai đoạn then chốt của kỳ chuyển nhượng hè 2026 với những toan tính kỹ lưỡng về mặt nhân sự. Sau khi chiêu mộ thành công một số tân binh, ban lãnh đạo Quỷ đỏ phải cân nhắc giữa việc tiếp tục vung tiền trên thị trường chuyển nhượng hay tối ưu hóa nguồn lực nội tại để chuẩn bị cho sự trở lại đấu trường Champions League khốc liệt.

Carrick cần tính toán để tối ưu hóa đội hình MU. Ảnh: Getty.

Thay đổi chiến lược tái thiết hàng tiền vệ

Tính đến thời điểm hiện tại, Manchester United đã chi khoảng 114 triệu USD (tương đương 85 triệu bảng Anh) cho các bản hợp đồng ở hàng tiền vệ, bao gồm Andrey Santos và Youri Tielemans. Bên cạnh đó, sự bổ sung miễn phí từ thủ thành dự bị Karl Darlow giúp đội hình có thêm chiều sâu.

Ban đầu, mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford là mang về ba tiền vệ trung tâm nhằm bù đắp khoảng trống mà Casemiro để lại. Tuy nhiên, Man United đã quyết định rút lui khỏi các thương vụ chiêu mộ Mateus Fernandes và Sandro Tonali do chi phí quá cao và các cầu thủ này không thể hiện khao khát cống hiến rõ ràng.

Lewis Hall được cho đang nằm trong tầm ngắm Manchester United. Ảnh: Newcastle United FC.

Phân bổ ngân sách cho các vị trí ưu tiên

Theo phân tích từ giới chuyên môn, việc chiêu mộ cầu thủ thứ ba cho tuyến giữa như Carlos Baleba, Aurelien Tchouameni hay Manu Kone hiện không còn là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, Quỷ đỏ muốn dồn ngân sách để nâng cấp các vị trí khác.

Hậu vệ trái: Lewis Hall của Newcastle nằm trong tầm ngắm nhưng mức giá là rào cản lớn, buộc đội bóng phải tìm phương án giá rẻ hơn.

Lewis Hall của Newcastle nằm trong tầm ngắm nhưng mức giá là rào cản lớn, buộc đội bóng phải tìm phương án giá rẻ hơn. Hành lang cánh: Việc chiêu mộ tiền đạo cánh trái phụ thuộc hoàn toàn vào tương lai của Marcus Rashford.

Việc chiêu mộ tiền đạo cánh trái phụ thuộc hoàn toàn vào tương lai của Marcus Rashford. Tiền đạo cắm: Sau khi có Benjamin Sesko, Man United cần một phương án dự phòng giàu kinh nghiệm như Jean-Philippe Mateta hoặc Dusan Vlahovic, người hiện là cầu thủ tự do sau khi rời Juventus.

Giải pháp từ nhân sự hiện có và canh bạc Mason Mount

Trong bối cảnh Manuel Ugarte dính chấn thương dài hạn, hàng tiền vệ của Man United dựa vào bộ ba Santos, Tielemans và Kobbie Mainoo. Dù Tielemans và Mainoo có khả năng điều tiết lối chơi xuất sắc, tuyến giữa Quỷ đỏ vẫn thiếu một mẫu cầu thủ đánh chặn cơ bắp.

Mount có thể giúp MU tiết kiệm ngân sách chuyển nhượng. Ảnh: Getty.

Để giải bài toán này, Carrick có thể đặt niềm tin vào Mason Mount. Trong các trận giao hữu tiền mùa giải, cầu thủ 27 tuổi thường xuyên thi đấu ở vai trò lùi sâu. Dù vậy, rào cản lớn nhất đối với Mount là tiền sử chấn thương dày đặc khi anh chỉ có 32 lần đá chính và nghỉ thi đấu tới 394 ngày trong 3 năm qua. Quyết định tối ưu hóa nhân sự hiện có sẽ là yếu tố then chốt xác định thành bại của Man United ở mùa giải mới.