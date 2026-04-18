Manchester United và cái giá của sự lạc hậu: Đế chế sa lầy trong tư duy thế kỷ trước Sự trì trệ về khoa học dữ liệu và mô hình quản trị ưu tiên tài chính của nhà Glazer đã khiến Manchester United tụt hậu hoàn toàn so với các đối thủ hàng đầu châu Âu bất chấp việc chi tiêu kỷ lục.

Manchester United đang phải trả giá cho một thập kỷ vận hành dựa trên hào quang quá khứ thay vì áp dụng những tiến bộ công nghệ hiện đại. Việc giậm chân tại chỗ quá lâu đã tạo ra một "vùng an toàn" tai hại, nơi những sai lầm tốn kém được che đậy bởi sức mạnh thương mại, khiến đội chủ sân Old Trafford trở nên lạc lõng trong cuộc đua vũ trang về khoa học dữ liệu tại châu Âu.

Những đối sách thiếu hợp lý của nhà Glazer khiến Quỷ đỏ bị bỏ lại so với đối thủ.

Bản án từ những người trong cuộc

Gần đây, Sir Jim Ratcliffe đã không ngần ngại mô tả các hoạt động dữ liệu của Manchester United thuộc về "thế kỷ trước". Đây không phải là một nhận xét mang tính cảm tính, mà là sự phản ánh chính xác thực tế phũ phàng tại Carrington. Trước đó, Cristiano Ronaldo cũng từng công khai chỉ trích cơ sở vật chất và công nghệ tập luyện của đội bóng đã không hề thay đổi kể từ khi anh rời đi vào năm 2009.

Nguyên nhân sâu xa của sự trì trệ này bắt nguồn từ mô hình quản trị của gia đình Glazer. Kể từ năm 2005, câu lạc bộ vận hành theo cơ chế đòn bẩy tài chính, ưu tiên tối đa việc khai thác dòng tiền để chi trả các khoản nợ và lãi vay. Trong hệ thống này, thành công trên sân cỏ đôi khi chỉ được coi là yếu tố phụ trợ cho các bản hợp đồng tài trợ béo bở. Khi thất bại về chuyên môn không dẫn đến hậu quả tài chính tức thời, động lực để hiện đại hóa hệ thống ra quyết định đã bị triệt tiêu hoàn toàn.

Sự lãng phí khủng khiếp trên thị trường chuyển nhượng

Số liệu thống kê trong thập kỷ qua đã lột trần sự kém hiệu quả trong công tác quản lý của đội bóng. Kể từ năm 2014, Manchester United đã chi khoảng 1,1 tỷ bảng cho chuyển nhượng, với tổng chi tiêu tiếp cận mức 1,8 tỷ euro. Chỉ tính riêng 5 năm qua, mức chi ròng của họ đạt khoảng 684 triệu bảng, con số cao nhất tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, hiệu suất thu về lại ở mức cực thấp. Đội bóng chi trung bình khoảng 233 triệu euro cho mỗi danh hiệu lớn giành được kể từ năm 2015, cao hơn đáng kể so với các kình địch. Để so sánh:

: Chỉ có mức chi ròng khoảng 119 triệu euro trong kỷ nguyên Jurgen Klopp nhưng đã thâu tóm cả Ngoại hạng Anh và Champions League. Manchester City: Với mức chi ròng 398 triệu bảng trong 5 năm, họ duy trì sự thống trị tuyệt đối nhờ hệ thống tuyển dụng dựa trên dữ liệu chuẩn xác.

Các bản hợp đồng bom tấn như Paul Pogba (89 triệu bảng), Antony (85 triệu bảng), Jadon Sancho hay Angel Di Maria là minh chứng rõ nét cho việc thiếu một bộ lọc dữ liệu nhất quán. Manchester United thường xuyên mua cầu thủ dựa trên danh tiếng thay vì mức độ tương thích với hệ thống chiến thuật.

Báo động đỏ về quản lý tài sản

Khả năng thanh lý cầu thủ cũng là một điểm yếu chí mạng. Từ năm 2021 đến 2025, trong khi United chỉ thu về 290 triệu euro từ việc bán cầu thủ, thì Manchester City thu về hơn 600 triệu euro và Liverpool đạt mốc 400 triệu euro. Việc phân bổ quỹ lương hơn 200 triệu bảng mỗi năm cho những cầu thủ có đóng góp hạn chế đã biến bảng cân đối kế toán của đội bóng thành một gánh nặng thay vì đòn bẩy phát triển.

Trong khi đó, các đội bóng tinh hoa tại châu Âu đã biến dữ liệu thành vũ khí thống trị. Liverpool dưới thời FSG đã bổ nhiệm Tiến sĩ Ian Graham dẫn dắt bộ phận nghiên cứu từ năm 2012, giúp xác định những viên ngọc thô như Mohamed Salah hay Sadio Mane. Manchester City xây dựng bộ máy phân tích với 10 chuyên gia chuyên trách, đảm bảo bản sắc lối chơi xuyên suốt. Ngay cả Real Madrid cũng thay đổi chiến lược, tập trung vào hồ sơ dữ liệu của các cầu thủ trẻ như Jude Bellingham hay Vinicius Junior trước khi giá trị của họ chạm đỉnh.

Jim Ratcliffe đang tìm cách vực dậy CLB.

Thách thức cho cuộc cách mạng mới

Vấn đề lớn nhất đối với Manchester United hiện nay là tính tích lũy của dữ liệu. Các đối thủ đã có hàng chục năm thu thập, thử nghiệm và hoàn thiện thuật toán tuyển dụng. Trong khi đó, Quỷ đỏ liên tục "nhấn nút khởi động lại" sau mỗi lần thay đổi huấn luyện viên, khiến mọi quy trình phân tích bị đứt gãy.

Sir Jim Ratcliffe đã nhận ra căn bệnh trầm kha của đội bóng, nhưng việc lấp đầy khoảng cách về trình độ phân tích dữ liệu không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, nơi mỗi phần trăm sai số đều phải trả giá bằng hàng triệu bảng, sự chậm trễ trong việc thay đổi tư duy sẽ còn khiến đội chủ sân Old Trafford phải trả giá đắt hơn cả những thất bại trên sân cỏ.