Manchester United và kế hoạch 2026: Chấm dứt hai thập kỷ tìm kiếm số 6 đẳng cấp Với sự tham vấn từ Michael Carrick, ban lãnh đạo Man Utd đang chuẩn bị cho một cuộc đại phẫu hàng tiền vệ vào năm 2026 nhằm tìm lại khả năng kiểm soát trận đấu vốn đã thất lạc từ lâu.

Tại trung tâm huấn luyện Carrington nhiều năm trước, Michael Carrick từng làm kinh ngạc các chuyên gia thị giác bởi khả năng nhận thức không gian và tầm nhìn ngoại vi thiên bẩm. Trớ trêu thay, tròn 20 năm kể từ ngày cập bến Old Trafford để thay thế Roy Keane, Carrick hiện đang ở trong ban quản lý để giúp Manchester United giải quyết đúng một bài toán cũ: sự thiếu vắng một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới.

NHM Man Utd trong nỗi nhớ trường kỳ về một số 6 đẳng cấp.

Di sản của sự thiếu nhất quán

Vấn đề của Manchester United không chỉ xuất hiện sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Nó đã âm ỉ từ năm 2006, khi câu lạc bộ loay hoay tìm người kế vị xứng tầm cho Roy Keane. Suốt hai thập kỷ, sân Old Trafford đã chứng kiến hàng loạt bản hợp đồng tiền vệ nhưng hiếm có ai duy trì được sự ổn định hoặc phù hợp với triết lý lâu dài.

Lịch sử chuyển nhượng của Quỷ đỏ là một chuỗi những quyết định khó hiểu. Câu lạc bộ từng chuyển từ việc theo đuổi một nghệ sĩ điều tiết như Cesc Fabregas sang ký hợp đồng với Marouane Fellaini – một mẫu cầu thủ hoàn toàn đối lập. Hay gần nhất là mùa hè 2022, khi thương vụ Frenkie de Jong đổ bể, họ đã chọn Casemiro, một cầu thủ xuất sắc nhưng sở hữu phong cách và độ tuổi khác xa mục tiêu ban đầu.

Trong 10 năm qua, Man Utd chỉ ký hợp đồng với 8 tiền vệ thực thụ trong số 50 bản hợp đồng vĩnh viễn. Đáng chú ý, những cái tên như Nemanja Matic, Christian Eriksen hay Casemiro đều gia nhập khi đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, khiến tuyến giữa luôn trong tình trạng thiếu hụt năng lượng và khả năng bao quát.

Casemiro là số 6 đáng tin cậy nhất của MU trong những năm qua.

Cuộc đại tu mùa hè 2026

Ban lãnh đạo mới, dẫn đầu bởi Jason Wilcox và Christopher Vivell, đã xác định hàng tiền vệ là ưu tiên tối thượng cho kỳ chuyển nhượng hè 2026. Sau khi đã chi 207 triệu bảng để làm mới hàng công, giờ là lúc Quỷ đỏ cần một bộ não mới tại trung tâm hàng tiền vệ để thực sự kiểm soát thế trận.

Tình hình nhân sự hiện tại đang thúc đẩy sự thay đổi nhanh chóng:

Casemiro: Dự kiến sẽ rời đội khi hết hạn hợp đồng.

Manuel Ugarte: Vẫn đang chật vật để thích nghi với cường độ tại Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes: Sắp bước sang tuổi 32 và tương lai dài hạn vẫn là dấu hỏi.

Kobbie Mainoo: Điểm sáng duy nhất nhưng cần một đối tác đẳng cấp để hỗ trợ phát triển.

Khác với Manchester City sở hữu Rodri hay Liverpool từng có Fabinho ở thời kỳ đỉnh cao, Man Utd đã quá lâu không có một "số 6" có thể một mình quản lý khoảng trống. Việc ép Casemiro phải bao quát những khoảng không gian mênh mông phía sau Mason Mount trong mùa giải qua là minh chứng cho sự lệch pha về mặt chiến thuật.

Những mục tiêu nằm trong tầm ngắm

Danh sách rút gọn cho mùa hè 2026 đã bắt đầu lộ diện. Adam Wharton của Crystal Palace được đánh giá cao nhờ khả năng chuyền bóng xuyên tuyến năng động. Sandro Tonali (Newcastle) và Elliot Anderson (Nottingham Forest) cũng là những cái tên được theo dõi sát sao, dù mức phí chuyển nhượng chắc chắn sẽ không rẻ.

Ngoài ra, các tuyển trạch viên của Man Utd cũng đang chú ý đến Carlos Baleba (Brighton), Joao Gomes (Wolves) và Mateus Fernandes (West Ham). Mục tiêu chung là tìm kiếm những cầu thủ trẻ, có khả năng cơ động và tư duy chiến thuật nhạy bén.

Khả năng kiểm soát trận đấu sẽ là chìa khóa để Man Utd trở lại đấu trường Champions League. Michael Carrick, người từng dùng nhãn quan thiên tài để thống trị tuyến giữa, giờ đây đang nỗ lực giúp câu lạc bộ thoát khỏi "điểm mù" chiến thuật đã kéo dài suốt 20 năm qua.