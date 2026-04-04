Manchester United và kế hoạch đại phẫu tuyến giữa: 24 mục tiêu hàng đầu hè 2026 Đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng biến động khi Casemiro và Manuel Ugarte rời đi, mở đường cho cuộc tái thiết toàn diện dưới thời Michael Carrick.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 được dự báo sẽ là cột mốc lịch sử đối với tuyến giữa của Manchester United. Với việc Casemiro xác nhận ra đi và Manuel Ugarte không còn nằm trong kế hoạch dài hạn, đội bóng dự kiến cần ít nhất ba tân binh chất lượng để thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick và định hướng từ tập đoàn Ineos, Quỷ đỏ đang ưu tiên những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và tư duy hiện đại.

Nhóm mục tiêu ưu tiên: Những 'ông chủ' tương lai tại Old Trafford

Đứng đầu danh sách chuyển nhượng là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Được giới chuyên môn đánh giá là phiên bản "Declan Rice mới", Anderson sở hữu đầy đủ tố chất để trở thành điểm tựa nơi tuyến giữa và là đối tác hoàn hảo cho Kobbie Mainoo. Nếu Forest không thể trụ lại Ngoại hạng Anh, mức giá 100 triệu bảng ban đầu của tiền vệ này có thể giảm đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho Man Utd tiếp cận.

Anderson là ưu tiên của MU.

Bên cạnh đó, Ayyoub Bouaddi (Lille) và Adam Wharton (Crystal Palace) là hai cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong khi Bouaddi được xem là thần đồng với tiềm năng vươn tầm thế giới, Wharton lại là lựa chọn tối ưu cho lối chơi kiểm soát bóng. Với "thỏa thuận quý ông" cho phép rời Palace với giá khoảng 65 triệu bảng, Wharton được coi là thương vụ đầy hứa hẹn cho đội chủ sân Old Trafford.

Sự cân nhắc giữa kinh nghiệm và rủi ro tài chính

Trong nỗ lực nâng cấp đội hình, Man Utd đang đối đầu trực tiếp với đối thủ cùng thành phố để giành chữ ký của Sandro Tonali. Newcastle có thể buộc phải chia tay ngôi sao người Ý nếu không giành vé dự Champions League, tuy nhiên mức giá 80 triệu bảng vẫn là rào cản lớn. Một lựa chọn khác giàu kinh nghiệm hơn là Bruno Guimaraes, thủ lĩnh thực thụ của "Chích chòe".

Không dễ để MU có thể chiêu mộ được Bruno Guimaraes.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Aurelien Tchouameni từ Real Madrid. Nếu đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chiêu mộ thành công Rodri, Tchouameni có thể sẽ phải tìm bến đỗ mới. Dù mang tâm lý chiến thắng, United vẫn cần thận trọng khi Real sẵn sàng để một ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp ra đi. Ngược lại, Carlos Baleba (Brighton) và Alex Scott (Bournemouth) là những phương án kinh tế hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Những 'viên ngọc thô' và phương án dự phòng

Kees Smit của AZ Alkmaar đang nổi lên như một hiện tượng tại Hà Lan. Được mệnh danh là "Frenkie de Jong tiếp theo", Smit có khả năng thay đổi hoàn toàn bộ mặt luân chuyển bóng của Quỷ đỏ. Anh dự kiến sẽ rời CLB chủ quản ngay trong mùa hè này để tìm kiếm thử thách lớn hơn.

Kees Smit là cái tên đầy tiềm năng.

Ngoài ra, danh sách mục tiêu của Man Utd còn mở rộng sang các tài năng trẻ như James Garner (Everton), người đang có màn trình diễn bùng nổ tương tự Federico Valverde, hay Andrey Santos của Chelsea. Các phương án dự phòng khác bao gồm Andre và Joao Gomes từ Wolves, những người sẽ có mức giá hấp dẫn nếu CLB này phải xuống hạng.

Nhìn chung, cuộc cải tổ tuyến giữa lần này không chỉ đơn thuần là việc mua sắm, mà là bước đi chiến lược để định hình bản sắc mới cho Manchester United. Ineos đang thể hiện rõ tham vọng xây dựng một đội hình trẻ trung, giàu tính chiến đấu và có tư duy chơi bóng hiện đại để sớm đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có.