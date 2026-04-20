Manchester United và nghịch lý nhóm nhược tiểu: Rào cản cuối cùng đến ngôi vương Ngoại hạng Anh Manchester United thăng tiến mạnh mẽ lên top 3 nhưng lại đánh mất 19 điểm trước nhóm cầm đèn đỏ. Đây là rào cản lớn nhất ngăn Michael Carrick chạm tay vào chức vô địch.

Manchester United đang trình diễn một bộ mặt đầy mâu thuẫn tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Dù đã thực hiện một bước nhảy vọt ngoạn mục từ vị trí thứ 15 mùa trước để vươn lên chiếm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đoàn quân của Michael Carrick vẫn đang bị kìm hãm bởi một "tử huyệt" khó tin: phong độ tệ hại trước những đội bóng ở nhóm cuối bảng.

Carrick hiểu rõ MU có thể làm tốt hơn hiện tại.

Nỗi ám ảnh mang tên nhóm cầm đèn đỏ

Số liệu thống kê hiện tại đang vẽ nên một bức tranh tương phản đầy đau đớn cho những người hâm mộ tại Old Trafford. Manchester United mới chỉ giành được vỏn vẹn 14 điểm trong tổng số 33 điểm tối đa khi đối đầu với các đội bóng yếu nhất giải đấu. Trong 11 lần chạm trán với nhóm "nhược tiểu", Quỷ đỏ chỉ giành được đúng 3 chiến thắng – một hiệu suất không tưởng đối với một ứng cử viên vô địch.

Họ để Wolves cầm hòa tại sân nhà, chia điểm đầy đáng tiếc trước Burnley và West Ham, đồng thời phải nhận thất bại muối mặt 1-2 trước Leeds United ngay tại thánh địa của mình. Chính những kết quả nghèo nàn này, tiêu biểu là trận hòa bạc nhược trước Wolves, đã trở thành giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim trước khi Michael Carrick tiếp quản ghế nóng.

Bản lĩnh trong những trận cầu đinh

Nghịch lý nằm ở chỗ, Manchester United lại đang trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác, đầy bản lĩnh và lỳ lợm khi đối đầu với nhóm Big Six. Đội bóng của Michael Carrick đã thu về tới 18 điểm chỉ sau 9 trận đấu với các đối thủ trực tiếp trong top 5. Đáng chú ý, số điểm này còn nhiều hơn cả tổng điểm họ kiếm được từ nhóm cuối bảng, dù thi đấu ít trận hơn.

Người hâm mộ đã được chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ như chiến thắng đầu tiên trên sân khách trước Arsenal kể từ năm 2017, hay các trận thắng oanh liệt trước Manchester City và Liverpool. Những kết quả này chứng minh rằng Man Utd hoàn toàn đủ đẳng cấp để đối đầu sòng phẳng với những đội bóng mạnh nhất thế giới bằng một chiến thuật hợp lý và tinh thần chiến đấu cao độ.

Bruno Fernandes và các đồng đội cần cải thiện nhiều yếu tố trước khi nghĩ đến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Bài toán phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu

Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén và thiếu ổn định khi đối đầu với các đội bóng lùi sâu phòng ngự đang là điểm yếu chí mạng. Manchester United thường xuyên lúng túng khi phải nắm quyền kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi. Nếu chỉ cần chuyển hóa những trận hòa đáng tiếc trước các đối thủ dưới cơ thành chiến thắng, Quỷ đỏ đã có thể sở hữu thêm ít nhất 12 điểm.

Khi đó, thay vì hài lòng với cuộc đua top 4 để giành vé dự Champions League, thầy trò Michael Carrick đã có thể đứng ngang hàng với Arsenal ở vị trí dẫn đầu để cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vương. Sự khác biệt giữa một đội bóng lớn và một nhà vô địch thực thụ nằm ở khả năng tích lũy điểm số tối đa trước những đối thủ yếu. Trong khi các đối thủ cạnh tranh hiếm khi đánh rơi điểm số ở những trận cầu "bắt buộc phải thắng", thì Man Utd lại thường xuyên tự làm khó mình.

Dù suất dự Champions League mùa tới gần như đã nằm chắc trong tay, nhưng kỷ lục tệ hại này vẫn là một bài học đắt giá. Để thực sự trở lại vị thế của một kẻ thống trị, Manchester United không chỉ cần là một "kẻ diệt khổng lồ" trong các trận đại chiến, mà còn phải biết cách giải quyết gọn gàng những đội bóng nhỏ. Nếu không thể khắc phục được điểm yếu này ở mùa giải tới, giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của nửa đỏ thành Manchester sẽ vẫn mãi chỉ là một sự hối tiếc.