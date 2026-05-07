Manchester United và sự chờ đợi Ederson: Tại sao thương vụ 45 triệu euro chưa thể công bố? Dù đã chốt mức phí 45 triệu euro với Atalanta, Man Utd vẫn chưa thể ra mắt Ederson do rào cản về thủ tục y tế và lịch trình World Cup bận rộn của tuyển thủ Brazil.

Hơn một tháng kể từ khi những thông tin đầu tiên về thỏa thuận giữa Manchester United và Atalanta xuất hiện, chiếc áo đấu của Ederson tại Old Trafford vẫn đang bị bỏ ngỏ. Sự im lặng từ phía đội bóng thành Manchester trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè đang nóng dần lên đã khiến không ít người hâm mộ cảm thấy sốt ruột. Tuy nhiên, đằng sau sự chậm trễ này không phải là một sự đổ vỡ, mà là một quy trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt và những biến số từ World Cup.

Rào cản cuối cùng: Bài kiểm tra y tế hai giai đoạn

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester United đã đạt được mọi thỏa thuận miệng với Atalanta từ đầu tháng 6. Cấu trúc tài chính của thương vụ được xác định rõ ràng: 40,5 triệu euro phí cố định đi kèm 4,5 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích. Ederson cũng đã nhanh chóng gật đầu với các điều khoản cá nhân để trở thành một phần trong kế hoạch tái thiết của Quỷ đỏ.

Man Utd không vội vàng thông báo thương vụ Ederson. Ảnh: Getty Images.

Vấn đề nằm ở chỗ, quy trình gia nhập Man Utd yêu cầu một cuộc kiểm tra y tế toàn diện chia làm hai giai đoạn. Ederson đã hoàn tất phần đầu tiên tại New York vào giữa tháng trước – một bước đi mang tính thủ tục để đảm bảo không có chấn thương nghiêm trọng nào tiềm ẩn. Tuy nhiên, phần thứ hai – giai đoạn kiểm tra chuyên sâu với đội ngũ y tế của câu lạc bộ tại Anh – vẫn chưa thể thực hiện.

"Thỏa thuận miệng giữa hai câu lạc bộ đã xong, các tài liệu được chuẩn bị, phần đầu của cuộc kiểm tra y tế đã hoàn tất," Romano giải thích trên kênh cá nhân. "Nhưng họ vẫn phải chờ đợi phần kiểm tra chính thức tiếp theo tại Manchester. Đó là lý do duy nhất khiến thương vụ chưa thể trở thành hiện thực trên giấy tờ."

Biến số mang tên World Cup và Đội tuyển Brazil

Lịch trình bận rộn tại Bắc Mỹ chính là nguyên nhân khách quan ngăn cản Ederson bay đến Anh. Ban đầu, tiền vệ của Atalanta không nằm trong kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti cho chiến dịch World Cup. Tuy nhiên, một bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra khi hậu vệ Wesley của AS Roma dính chấn thương ngay sát ngày khai màn, mở ra cánh cửa triệu tập bổ sung cho Ederson.

Việc phải tập trung tối đa cho màu áo Selecao khiến Ederson không thể rời đại bản doanh của đội tuyển để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng tại Anh. Đối với Man Utd, việc chờ đợi là điều bắt buộc nhưng cũng đầy rủi ro, dù các văn bản ghi nhớ đã được chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt ngay khi cầu thủ này có mặt tại Carrington.

Mảnh ghép chiến thuật cho tuyến giữa Quỷ đỏ

Tại sao Man Utd lại kiên nhẫn với Ederson đến vậy? Câu trả lời nằm ở hồ sơ kỹ thuật của cầu thủ người Brazil. Trong sơ đồ mà Ban huấn luyện Man Utd đang xây dựng, họ cần một cầu thủ có khả năng bao quát không gian tốt, đồng thời có thể thích nghi linh hoạt ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hành lang cánh trái khi cần thiết.

Ederson đã chứng minh được năng lực tại Serie A với nền tảng thể lực dồi dào và khả năng pressing tầm cao ấn tượng – những yếu tố mà tuyến giữa Man Utd còn thiếu trong mùa giải vừa qua. Với mức giá tổng cộng 45 triệu euro, đây được xem là một khoản đầu tư hợp lý cho một cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp.

Nhìn chung, thương vụ Ederson đến Manchester United hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Người hâm mộ Quỷ đỏ có lẽ cần thêm một chút kiên nhẫn cho đến khi hành trình của tuyển Brazil tại World Cup khép lại, trước khi được chứng kiến bản hợp đồng chất lượng này chính thức đặt bút ký tại Old Trafford.