Manchester United vắng Matthijs de Ligt và Karl Darlow ở trận mở màn mùa giải 2026/2027 Trung vệ Matthijs de Ligt và thủ môn tân binh Karl Darlow chưa kịp hồi phục chấn thương, buộc HLV Michael Carrick đối mặt bài toán nhân sự trước mùa giải mới.

Manchester United vừa nhận tổn thất lực lượng trước thềm mùa giải 2026/2027 khi trung vệ Matthijs de Ligt và tân binh Karl Darlow không thể góp mặt trong giai đoạn đầu tiên. Cả hai cầu thủ đều chưa hoàn thành quá trình hồi phục sau phẫu thuật, tạo ra bài toán nhân sự cho đội hình của HLV Michael Carrick.

Matthijs de Ligt chưa thể trở lại thi đấu cho Manchester United trong giai đoạn đầu mùa giải mới.

Bài toán hàng thủ với chấn thương của De Ligt

Trung vệ Matthijs de Ligt vẫn đang trong lộ trình hồi phục sau ca phẫu thuật chấn thương lưng thực hiện vào tháng 5 vừa qua. Dù các báo cáo y tế đánh giá tiến trình phục hồi của cầu thủ 26 tuổi diễn ra thuận lợi và đúng kế hoạch, thời gian phục hồi vẫn không đủ để anh kịp góp mặt ở những trận đấu mở màn mùa giải 2026/2027.

Tuyển thủ người Hà Lan đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 11 năm ngoái. Hiện tại, De Ligt đang tích cực thực hiện các bài tập thể lực nhằm sớm đạt trạng thái tốt nhất để hội quân cùng các đồng đội dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick.

Khung gỗ xáo trộn vì tân binh Karl Darlow

Bên cạnh nỗi lo ở khu vực trung vệ, tuyến phòng ngự của "Quỷ đỏ" tiếp tục gặp khó khăn khi tân binh Karl Darlow vắng mặt trong phần lớn giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải. Thủ thành 35 tuổi gia nhập đội chủ sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do cách đây ba tuần, nhưng chưa thể tham gia bất kỳ buổi tập nào cùng toàn đội do vừa trải qua ca phẫu thuật vào tháng 6.

Dự kiến, cựu thủ môn của Newcastle United sẽ vắng mặt ít nhất trong nửa đầu giai đoạn tập huấn tiền mùa giải. Việc cả một trung vệ trụ cột lẫn một thủ thành kinh nghiệm đồng loạt nghỉ thi đấu vì chấn thương buộc ban huấn luyện Manchester United phải tính toán các phương án điều chỉnh nhân sự để đảm bảo quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới không bị gián đoạn.