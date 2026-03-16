Manchester United xây chắc vị trí top 3, quyết tâm chiêu mộ thần đồng Nathan De Cat Sau chiến thắng quan trọng trước Aston Villa để củng cố vị trí top 3 Ngoại hạng Anh, MU đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền vệ 17 tuổi Nathan De Cat của Anderlecht.

Chiến lược trẻ hóa dưới thời Michael Carrick

Dưới triều đại của HLV Michael Carrick, Manchester United không chỉ thể hiện phong độ ấn tượng trên sân cỏ mà còn đang ráo riết xây dựng nền tảng cho tương lai. Theo báo cáo từ Fussball Daten qua CaughtOffside, "Quỷ đỏ" đang bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Tottenham Hotspur để sở hữu chữ ký của tiền vệ trẻ Nathan De Cat từ Anderlecht.

Nathan De Cat hiện đang là mục tiêu săn đón hàng đầu của các ông lớn Ngoại hạng Anh.

Dù mới 17 tuổi, De Cat đã sớm bộc lộ tố chất của một ngôi sao lớn. Sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Anderlecht đã có tới 44 lần ra sân ở cấp độ đội một, đóng góp 4 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo. Với việc hợp đồng sẽ đáo hạn vào năm sau, đội bóng nước Bỉ đang đứng trước áp lực phải bán tài năng này ngay trong mùa hè tới để tránh nguy cơ mất trắng.

Mức giá hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng

Điểm đáng lưu ý nhất trong thương vụ này chính là mức phí chuyển nhượng. Các nguồn tin cho biết mức giá để sở hữu De Cat chỉ rơi vào khoảng dưới 30 triệu bảng – một con số cực kỳ hấp dẫn đối với một cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại giải vô địch quốc gia. Cả MU và Tottenham đều đã cử đội ngũ tuyển trạch theo dõi sát sao tiền vệ này trong nhiều tháng qua nhằm chuẩn bị cho một cuộc đấu thầu chính thức.

Củng cố tấm vé dự Champions League

Bên cạnh những tính toán về nhân sự, đoàn quân của HLV Michael Carrick vừa có thêm một bước tiến dài trong việc bảo đảm suất dự Champions League mùa tới. Chiến thắng ấn tượng trước Aston Villa tại Old Trafford vào Chủ nhật vừa qua đã cho thấy bản lĩnh của đội bóng trong những giai đoạn quyết định.

Trận đấu diễn ra giằng co trong hiệp một trước khi bùng nổ ở nửa sau. Casemiro là người khai thông thế bế tắc cho đội chủ sân Old Trafford. Dù Ross Barkley đã gỡ hòa cho Aston Villa, nhưng phong độ chói sáng của Matheus Cunha cùng pha lập công muộn của Benjamin Sesko đã giữ lại 3 điểm trọn vẹn cho Manchester United.

Kết quả này giúp Quỷ đỏ xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, tạo ra khoảng cách an toàn lên tới 5 điểm so với đội xếp thứ 5 là Liverpool. Với tâm lý hưng phấn, MU đang chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân của Bournemouth vào thứ Sáu tới với mục tiêu tiếp tục duy trì mạch thắng.