Mạng di động Pottel của Vietnam Post trúng đấu giá đầu số 075: Bước tiến cho mô hình MVNO Vietnam Post chính thức sở hữu mã mạng 75 để triển khai mạng di động Pottel trên hạ tầng VNPT, mở rộng dịch vụ viễn thông di động và kết nối IoT toàn quốc.

Ngày 15/10/2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng với dải đầu số thuê bao 075. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của thương hiệu mạng di động Pottel trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông trực tiếp đến khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Mạng di động Pottel vừa trúng đấu giá đầu số 075 để cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ viễn thông di động.

Mô hình di động ảo MVNO hợp tác cùng hạ tầng VNPT

Pottel là thương hiệu viễn thông di động thuộc Vietnam Post, vận hành theo mô hình mạng di động ảo (MVNO - Mobile Virtual Network Operator). Thay vì đầu tư xây dựng mới toàn bộ trạm phát sóng vô tuyến, Pottel hợp tác khai thác trực tiếp trên nền tảng hạ tầng mạng viễn thông sẵn có của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Mô hình MVNO giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí hạ tầng, rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ và tập trung nguồn lực vào việc phát triển sản phẩm, dịch vụ khách hàng cùng các giải pháp số hóa. Phiên đấu giá mã mạng 75 do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) tổ chức theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, đưa mã số này từ kho số viễn thông quốc gia vào phục vụ kinh doanh thương mại.

Thông số / Tiêu chí Chi tiết kỹ thuật và vận hành Thương hiệu dịch vụ Pottel Đơn vị quản lý Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) Đầu số thuê bao 075 (Mã mạng di động 75) Mô hình mạng Mạng di động ảo (MVNO) Hạ tầng đối tác Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Cơ sở pháp lý Giấy phép viễn thông số 559/GP-CVT (cấp ngày 26/12/2025)

Chiến lược dịch vụ từ SIM du lịch đến kết nối IoT

Trước khi sở hữu đầu số 075, Vietnam Post đã nhận Giấy phép số 559/GP-CVT về cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng vào ngày 26/12/2025. Đến tháng 8/2026, đơn vị đã thử nghiệm thị trường bằng việc phát hành dòng SIM du lịch Pottel tại các điểm bán, đại lý trên cả nước.

Việc bổ sung dải đầu số 075 giúp Pottel thiết lập danh mục dịch vụ hoàn chỉnh, bao gồm thoại, truy cập dữ liệu di động tốc độ cao và các gói cước tiện ích số cá nhân. Bên cạnh đó, đầu số mới cho phép phát triển kho số đa dạng, từ số thông thường đến các dòng số dễ nhớ, số phong thủy theo nhu cầu người dùng. Ngoài phân khúc khách hàng cá nhân, mạng di động này định hướng mở rộng mạnh sang mảng giải pháp kết nối Internet vạn vật (IoT), phục vụ các hệ thống thông minh và số hóa doanh nghiệp.

Lợi thế phân phối từ mạng lưới bưu chính rộng khắp

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quyền sử dụng tần số và kho số, Vietnam Post sẽ triển khai đầu số 075 trên diện rộng. Điểm tựa cạnh tranh lớn nhất của Pottel nằm ở năng lực phân phối vật lý với hơn 13.000 điểm phục vụ cùng đội ngũ hơn 40.000 cán bộ, công nhân viên bao phủ khắp các tỉnh, thành phố.

Hệ sinh thái tiếp cận này tạo điều kiện thuận lợi để Pottel đưa sản phẩm SIM số, gói cước di động và dịch vụ số đến tận các khu vực vùng sâu, vùng xa một cách nhanh chóng, gia tăng giá trị kết nối trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.