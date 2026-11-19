Mạng Tor bị tấn công DDoS quy mô lớn, bản cập nhật khẩn cấp 0.4.9.17 được tung ra cho các relay Tor Project phát hành phiên bản 0.4.9.17 sau đợt DDoS khiến nhiều relay quá tải, mất cờ HSDir; bản vá tập trung phòng thủ DoS và tối ưu xử lý giao thức IPv6.

Mạng Tor đang hứng chịu một đợt tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) với quy mô lớn chưa từng có, gây gián đoạn nghiêm trọng cho các máy chủ trung gian (relay). Để bảo vệ người dùng, Tor Project đã phải phát hành khẩn cấp phiên bản 0.4.9.17, theo thông tin từ TechRadar.

Biểu tượng mạng Tor trên nền tối hiển thị kết nối an toàn

Kẻ tấn công nhắm vào đâu trong mạng Tor?

Vụ việc đang ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các nhà điều hành relay. Kẻ tấn công gửi một lượng lớn yêu cầu kết nối mạch ảo, khiến tài nguyên bị quá tải và làm suy giảm hiệu suất toàn mạng lưới.

Để hiểu vì sao cách tấn công này hiệu quả, cần nhìn vào cấu trúc của Tor. Mạng dựa trên ba lớp máy chủ do tình nguyện viên vận hành gồm Guard, Middle và Exit relay, phối hợp với nhau để ẩn danh người dùng.

Khi hệ thống nhận hàng nghìn yêu cầu tạo mạch mỗi giây, CPU và bộ nhớ của các máy chủ này nhanh chóng cạn kiệt. Hậu quả là nhiều relay đã mất cờ HSDir quan trọng.

Phiên bản 0.4.9.17 vá điểm yếu nào?

Trọng tâm của bản cập nhật 0.4.9.17 là cải thiện khả năng phòng thủ DoS cho các relay. Theo nguồn tin, bản vá đặc biệt tối ưu cách xử lý giao thức IPv6 trên hệ thống.

Đây không phải lần đầu Tor Project phải ứng phó. Vào cuối tháng 10, phiên bản 0.4.9.15 từng được triển khai nhưng không thể ngăn chặn triệt để đợt tấn công.

Phiên bản Thời điểm Kết quả theo nguồn tin 0.4.9.15 Cuối tháng 10 Không ngăn chặn triệt để 0.4.9.17 Bản cập nhật khẩn cấp Cải thiện phòng thủ DoS cho relay, tối ưu xử lý IPv6

Tor đã tung ra bản vá lỗi

Các báo cáo từ cộng đồng cho thấy tin tặc liên tục thay đổi chiến thuật, dễ dàng vượt qua những rào cản bảo mật cũ. Đây là lý do một lần vá đơn lẻ chưa đủ để chấm dứt sự cố.

Ai đứng sau và người dùng cần làm gì?

Hiện danh tính và mục đích của nhóm tin tặc vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, sự dai dẳng của các đợt tấn công cho thấy đây là một chiến dịch có tổ chức, nhắm mục tiêu rõ ràng vào cơ sở hạ tầng ẩn danh.

Với các nhà điều hành máy chủ, khuyến nghị là nâng cấp lên phiên bản mới nhất ngay lập tức. Với người dùng cuối, tốc độ duyệt web qua Tor có thể tiếp tục chậm hoặc mất kết nối tạm thời trong thời gian tới.

Đội ngũ phát triển cho biết vẫn đang theo dõi sát tình hình và sẽ có thêm các biện pháp can thiệp trong tương lai gần.