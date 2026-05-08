Mánh khóe lách kiểm duyệt bằng tính năng sửa tin nhắn khiến Telegram bị xóa khỏi App Store Nhà sáng lập Pavel Durov hé lộ thủ đoạn tống tiền tinh vi khi kẻ tấn công sửa tin nhắn cũ để chèn nội dung vi phạm, khiến Telegram bị gỡ khỏi App Store.

Sáng ngày 4/8, ứng dụng nhắn tin Telegram bất ngờ biến mất khỏi kho ứng dụng App Store trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù được khôi phục sau đó vài giờ, sự cố này đã làm lộ ra một thủ đoạn tống tiền tinh vi, khai thác lỗ hổng trong quy trình kiểm duyệt nội dung của các nền tảng lớn.

Ứng dụng tin nhắn Telegram bất ngờ bị gỡ bỏ khỏi kho ứng dụng App Store trên phạm vi toàn cầu vào sáng ngày 4/8.

Mánh khóe lách bộ lọc tự động và kịch bản tống tiền

Theo chia sẻ chính thức từ nhà sáng lập Pavel Durov, sự việc bắt nguồn từ hành vi đe dọa của các nhóm tội phạm mạng hướng tới quản trị viên những cộng đồng trực tuyến. Khi các quản trị viên từ chối trả tiền chuộc, kẻ gian đã thực hiện kịch bản tấn công bằng cách lén lút cài cắm các nội dung khiêu dâm bất hợp pháp được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các nhóm công khai.

Đáng chú ý, để vượt qua hàng rào kiểm duyệt tự động vốn có nhiệm vụ phát hiện và chặn nội dung vi phạm ngay khi đăng tải, các đối tượng đã áp dụng một phương thức mới. Thay vì đăng tải bài viết mới, kẻ tấn công tìm lại các tin nhắn cũ đã tồn tại trong nhóm rồi chỉnh sửa nội dung để chèn hình ảnh vi phạm. Chiêu thức này giúp nội dung cấm gần như ẩn giấu khỏi tầm mắt của thành viên trong nhóm, nhưng ngay sau đó kẻ gian sẽ gửi báo cáo trực tiếp tới Apple để khiến ứng dụng hoặc cộng đồng bị xử lý.

Pavel Durov chỉ ra thủ đoạn tống tiền tinh vi trên Telegram.

Phản ứng từ Apple và rủi ro hệ thống đối với ứng dụng UGC

Thông tin từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho biết phía Apple đã xác nhận việc tạm gỡ Telegram được thực hiện ngay sau khi phát hiện tài liệu chứa nội dung xâm hại tình dục trẻ em. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý nội dung của Apple. Ứng dụng chỉ được khôi phục trên App Store sau khi đội ngũ phát triển Telegram tiến hành xóa bỏ nội dung vi phạm và khóa các tài khoản phát tán.

Trong những năm qua, Apple liên tục thắt chặt các biện pháp bảo vệ người dùng trên hệ sinh thái của mình. Tuy nhiên, Pavel Durov cho rằng việc gỡ ứng dụng đơn phương khi chưa liên hệ trước với nhà phát triển là một phản ứng thái quá. Nhà sáng lập Telegram cảnh báo kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ nền tảng nào chứa nội dung do người dùng tạo ra (UGC), tạo nên một rủi ro mang tính hệ thống đối với toàn bộ các ứng dụng di động hiện nay.