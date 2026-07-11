Manu Kone: Canh bạc 50 triệu bảng để Manchester United tái thiết tuyến giữa Sau những thất bại trên thị trường chuyển nhượng hè 2026, Quỷ đỏ đang dồn sự chú ý vào Manu Kone. Với phong độ rực sáng tại World Cup, tiền vệ của AS Roma được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán kiểm soát bóng của HLV Michael Carrick.

Dưới triều đại của tập đoàn INEOS, Manchester United đã phần nào khôi phục được niềm tin nơi người hâm mộ sau một giai đoạn cải thiện đáng kể về mặt kinh doanh và thành tích trên sân cỏ. Tuy nhiên, khi guồng quay của mùa giải mới đang cận kề, những dấu hỏi về chiến lược tuyển dụng của đội chủ sân Old Trafford trong mùa hè 2026 lại một lần nữa trỗi dậy. Cơn khát một tiền vệ trung tâm đẳng cấp vẫn là bài toán chưa có lời giải, buộc giới thượng tầng tại Carrington phải nhanh chóng tìm kiếm những phương án thay thế khả thi.

Manu Kone chơi ấn tượng ở tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images.

Bóng ma của mùa hè 2023 hiện hữu

Bối cảnh hiện tại của Manchester United khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến những ký ức buồn của mùa hè năm 2023. Khi đó, Quỷ đỏ bước vào kỳ chuyển nhượng với tâm thế đầy tự tin dưới thời cựu HLV Erik ten Hag sau khi giành chức vô địch Carabao Cup và cán đích trong top 3 Ngoại hạng Anh. Dù mùa giải kết thúc bằng thất bại ở chung kết FA Cup, sự kỳ vọng dành cho chiến lược gia người Hà Lan vẫn là rất lớn.

Những cái tên đình đám như Harry Kane hay Declan Rice liên tục xuất hiện trên các trang bìa báo chí, nhưng thực tế phũ phàng đã diễn ra. Bộ ba Rasmus Hojlund, Andre Onana và Mason Mount cập bến trong sự hoài nghi và thực tế đã chứng minh đó là một canh bạc thất bại. Mount liên tục vật lộn với chấn thương, trong khi Onana và Hojlund đều không thể trụ lại Old Trafford lâu dài. Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, Manchester United lại đang đứng trước một ngã rẽ tương tự khi chuẩn bị đón thủ thành Karl Darlow và chiêu mộ Andrey Santos với mức phí hơn 50 triệu bảng.

Sự bế tắc trong các thương vụ trọng điểm

Việc bổ sung một tiền vệ trung tâm đẳng cấp được xem là ưu tiên hàng đầu của Carrick để duy trì vị thế trong top đầu. Thế nhưng, danh sách các mục tiêu tiềm năng cứ thế ngắn dần. Elliot Anderson đã chọn Manchester City, Mateus Fernandes gia nhập Tottenham Hotspur, và đau đớn nhất là việc vuột mất Aurelien Tchouameni vào tay Real Madrid với bản hợp đồng gia hạn đến năm 2031.

MU bất ngờ rút lui vụ Ederson. Ảnh: Getty Images.

Thương vụ mang tên Ederson từ Atalanta cũng đang đi vào ngõ cụt. Những lo ngại về thể trạng của tiền vệ người Brazil sau khi thực hiện kiểm tra y tế đã khiến Manchester United quyết định rút lui vào phút chót. Sự cẩn trọng này là cần thiết, nhưng nó vô tình đẩy đội bóng vào thế khó khi thị trường chuyển nhượng đang dần đi đến những ngày cuối.

Manu Kone: 'Quái vật' tuyến giữa với giá 50 triệu bảng

Khi những cánh cửa cũ đóng lại, Manu Kone nổi lên như một tia hy vọng mới. Ngôi sao 25 tuổi thuộc biên chế AS Roma đang được định giá khoảng 50 triệu bảng. Dù không có sức hút thương hiệu lớn như Tchouameni, nhưng những gì Kone thể hiện tại World Cup 2026 trong màu áo tuyển Pháp đã chứng minh anh là một tiền vệ box-to-box thực thụ.

Kone là giải pháp tốt cho MU. Ảnh: Getty Images.

Tài năng của Kone đã được các chuyên gia công nhận từ lâu. Jacek Kulig từng mô tả anh là một "quái vật" ở khu trung tuyến, trong khi huyền thoại Patrick Vieira khẳng định Kone là tiền vệ xuất sắc nhất nước Pháp vào thời điểm hiện tại. Sự điềm tĩnh, khả năng quét bóng và nhãn quan chiến thuật là những yếu tố mà hàng tiền vệ của Manchester United đang cực kỳ thiếu hụt.

Những thông số biết nói

Thống kê không biết nói dối về tầm ảnh hưởng của Kone trên sân. Tại World Cup vừa qua, anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93%, một con số ấn tượng đối với một cầu thủ thường xuyên phải đối mặt với áp lực pressing tầm cao. Trung bình mỗi trận, Kone chỉ để mất bóng 7.3 lần và có 1.3 đường chuyền dài thành công, cho thấy khả năng điều tiết nhịp độ tuyệt vời.

Tại Serie A mùa giải 2025/26, Kone duy trì tỷ lệ chuyền bóng thành công 90%, tiệm cận con số 92% của Tchouameni tại La Liga. Với mức giá 50 triệu bảng, tiền vệ người Pháp không chỉ là một phương án thay thế mà hoàn toàn có thể trở thành bệ phóng vững chắc, giúp Michael Carrick vận hành hệ thống chiến thuật mượt mà hơn trong mùa giải mới. Đây có thể là thương vụ mang tính bước ngoặt, giúp Quỷ đỏ tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ.