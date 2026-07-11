Manu Kone hay Ayyoub Bouaddi: Lựa chọn nào để tái thiết tuyến giữa Manchester United? Thất bại trong thương vụ Aurelien Tchouameni buộc Manchester United phải tìm kiếm phương án thay thế. Màn trình diễn của Manu Kone trước Ayyoub Bouaddi tại World Cup đã hé mở lời giải cho bài toán tiền vệ của Quỷ đỏ.

Kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của Manchester United vừa nhận một gáo nước lạnh khi mục tiêu ưu tiên Aurelien Tchouameni quyết định gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Tuy nhiên, trong bóng đá, một cánh cửa đóng lại thường là lúc những cơ hội khác mở ra. Tại sân vận động ở Boston, trận bán kết World Cup giữa Pháp và Morocco không chỉ là cuộc chiến giành vé vào chung kết, mà còn là buổi "thử việc" trực tiếp cho những ứng viên tiềm năng sẽ cập bến Old Trafford.

Manu Kone: Sự điềm tĩnh của một ông chủ tuyến giữa

Trong bối cảnh Tchouameni vắng mặt vì chấn thương, Manu Kone đã được trao cơ hội đá chính và anh đã không khiến người hâm mộ thất vọng. Tiền vệ đang khoác áo tuyển Pháp đã trình diễn một lối chơi đĩnh đạc, hiện đại và cực kỳ hiệu quả.

Manu Kone là đồng đội của Tchouameni ở đội tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images.

Suốt 71 phút góp mặt trên sân, Kone không chỉ là cái bóng của Tchouameni mà thực sự đã tạo ra tầm ảnh hưởng riêng biệt. Với 47 lần chạm bóng, anh duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%. Đáng chú ý, khả năng luân chuyển bóng của Kone rất đa dạng với 2 đường chuyền dài chuẩn xác và 1 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Ở khía cạnh phòng ngự, Kone cho thấy anh là một "máy quét" thực thụ với 5 lần thu hồi bóng và 1 lần cắt bóng thành công. Khả năng tranh chấp tay đôi của tiền vệ này cũng rất ấn tượng khi anh chiến thắng 3 trong 4 tình huống đối đầu trực tiếp trên mặt đất, giúp Les Bleus hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến.

Sự tương phản từ Ayyoub Bouaddi

Ngược lại với sự thăng hoa của Kone, Ayyoub Bouaddi – một mục tiêu khác mà Manchester United đang theo dõi – lại có một ngày thi đấu đáng quên trong màu áo Morocco. Trước áp lực nghẹt thở từ các cầu thủ Pháp, tiền vệ trẻ này tỏ ra lúng túng và thiếu kinh nghiệm.

Bouaddi tỏ ra lép vế trước Kone. Ảnh: Getty Images.

Bouaddi chỉ đạt điểm số 6.1 từ Sofascore trước khi bị thay ra ở phút 62. Điểm yếu lớn nhất của anh trong trận đấu này là khả năng chịu áp lực (pressing resistance). Việc để mất bóng 4 lần ngay bên phần sân nhà đã đặt hàng thủ Morocco vào tình thế báo động. Về mặt thể chất, Bouaddi cũng lép vế hoàn toàn khi không có pha tắc bóng thành công nào và chỉ thắng 1/5 pha tranh chấp.

So sánh thống kê trực tiếp

Chỉ số (mỗi trận) Manu Kone Ayyoub Bouaddi Điểm số Sofascore 7.2 6.1 Tỷ lệ chuyền chính xác 92% Thấp Thu hồi bóng 5 0 Tranh chấp tay đôi thắng 3/4 1/5

Lựa chọn khôn ngoan cho triều đại INEOS

Màn đối đầu trực tiếp này đã cung cấp những dữ liệu quý giá cho HLV Michael Carrick và bộ phận tuyển trạch của Quỷ đỏ. Trong khi Bouaddi vẫn là một viên ngọc thô cần nhiều thời gian để mài giũa, Manu Kone cho thấy anh đã sẵn sàng để thích nghi với cường độ cao tại Ngoại hạng Anh ngay lập tức.

Dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, Manchester United đang ưu tiên những thương vụ mang tính hiệu quả cao về mặt chi phí. Với mức giá dự kiến dưới 50 triệu bảng, Kone không chỉ rẻ hơn nhiều so với Tchouameni mà còn sở hữu những tố chất lý tưởng: chiều cao 1m85, sức mạnh càn lướt và tư duy chơi bóng hiện đại. Đây có thể là mảnh ghép hoàn hảo để sát cánh cùng tân binh Andrey Santos, tạo nên một diện mạo mới đầy thép cho tuyến giữa tại Old Trafford.