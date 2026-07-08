Manuel Akanji từ bỏ chấm luân lưu sau nỗi ám ảnh thất bại tại World Cup 2026 Dù Thụy Sĩ lọt vào tứ kết World Cup 2026, trung vệ Manuel Akanji đã đưa ra quyết định đau đớn khi từ chối thực hiện các quả phạt đền trong tương lai sau ba lần liên tiếp sút hỏng ở những giải đấu lớn.

Sáng 8/7, bầu không khí kịch tính của World Cup 2026 được đẩy lên cao trào khi Thụy Sĩ đánh bại Colombia với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu để chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui vỡ òa của tập thể là một nốt trầm đau đớn của Manuel Akanji. Ngôi sao thuộc biên chế Inter Milan đã đưa ra một tuyên bố gây sốc: anh sẽ không bao giờ bước lên chấm 11m trong màu áo đội tuyển quốc gia thêm một lần nào nữa.

Akanji tuyên bố không sút luân lưu cho đội tuyển thêm một lần nào nữa. Ảnh: Reuters.

Sự sụp đổ của một chuyên gia phòng ngự

Trong bóng đá, ranh giới giữa người hùng và tội đồ thường chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Với Manuel Akanji, khoảnh khắc đó đã trở thành một nỗi ám ảnh kéo dài qua ba giải đấu lớn liên tiếp. Dù là trụ cột không thể thay thế ở hàng thủ, bản lĩnh của trung vệ 31 tuổi dường như luôn bị thử thách nghiệt ngã khi đối mặt với thủ môn đối phương trên chấm 11m.

Chia sẻ đầy cay đắng sau trận đấu với Colombia, Akanji bộc bạch: "Tôi đã nói với HLV Murat Yakin rằng đó sẽ là quả phạt đền cuối cùng tôi thực hiện. Thật thảm họa". Quyết định này không phải là một phản ứng nhất thời, mà là kết quả của một chuỗi những ký ức buồn bám đuổi anh từ EURO 2020 đến nay.

Sai lầm từ sự thay đổi ở giây cuối cùng

Phân tích về cú sút hỏng khiến bóng bay cao hơn khung thành tới 4 mét, Akanji thừa nhận anh đã vi phạm quy tắc vàng của các tay súng phạt đền. Trong khoảnh khắc đối mặt với áp lực nghẹt thở, trung vệ này đã thay đổi ý định sút bóng ngay trước khi thực hiện động tác cuối cùng.

"Tôi đã đổi ý ngay trước khi sút. Nguyên tắc lâu nay là không bao giờ được thay đổi quyết định khi đứng trước bóng. Tôi hơi trượt chân và mọi tính toán đổ vỡ", Akanji tiếc nuối. Sự thiếu dứt khoát trong tích tắc đã biến một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm tại Serie A trở nên mong manh trước áp lực của World Cup.

Chuỗi thất bại ám ảnh trong lịch sử đối đầu

Để hiểu tại sao Akanji lại quyết liệt từ bỏ trọng trách này, hãy nhìn vào bảng thành tích buồn của anh trên chấm luân lưu:

Giải đấu Đối thủ Kết quả cú sút Kết quả chung cuộc EURO 2020 Tây Ban Nha Hỏng Thụy Sĩ bị loại EURO 2024 Anh Bị Jordan Pickford cản phá Thụy Sĩ bị loại World Cup 2026 Colombia Bóng vọt xà Thụy Sĩ đi tiếp

Khác với hai lần trước khi sai lầm của anh trực tiếp khiến đội nhà rời giải, lần này các đồng đội đã sửa sai cho Akanji để giúp Thụy Sĩ tiến vào tứ kết. Tuy nhiên, lòng tự trọng của một ngôi sao hàng đầu không cho phép anh tiếp tục đặt vận mệnh quốc gia vào sự may rủi của bản thân trên chấm 11m.

Việc Akanji rút lui khỏi danh sách đá phạt đền có thể là một mất mát về mặt nhân sự kinh nghiệm, nhưng nhìn từ góc độ tâm lý, đây là quyết định cần thiết để anh tập trung hoàn toàn vào vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự. Thụy Sĩ vẫn đang viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026, và Akanji chắc chắn vẫn là quân bài quan trọng nhất của HLV Murat Yakin, miễn là trận đấu không phải định đoạt bằng loạt đấu súng cân não.