Maono PD500W: Micro hybrid tích hợp AI và công nghệ 32-bit float đột phá cho livestream Maono PD500W là mẫu micro hybrid mới hỗ trợ ghi âm 32-bit float, tích hợp AI để tóm tắt và dịch thuật nội dung. Sản phẩm sở hữu kết nối linh hoạt giữa không dây, XLR và USB-C.

Maono vừa chính thức giới thiệu PD500W, một mẫu micro hybrid thế hệ mới được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu podcasting và livestream chuyên nghiệp. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị này nằm ở sự kết hợp giữa khả năng kết nối đa dạng và các công nghệ âm thanh tiên tiến nhất hiện nay như 32-bit float và trí tuệ nhân tạo (AI).

Maono PD500W có thể được sử dụng như một micro có dây hoặc không dây để livestream từ máy tính xách tay hoặc điện thoại.

Công nghệ 32-bit float: Giải pháp loại bỏ hiện tượng bể tiếng

Một trong những thách thức lớn nhất của các nhà sáng tạo nội dung khi thu âm trực tiếp là hiện tượng clipping (bể tiếng) khi âm lượng thay đổi đột ngột. Maono PD500W giải quyết vấn đề này bằng bộ ghi âm 32-bit float tích hợp. Công nghệ này cho phép micro ghi lại dải động cực rộng, có khả năng xử lý các nguồn âm thanh lớn lên tới 147 dB SPL mà không bị biến dạng.

Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ lưu trữ nội bộ lên đến 45 giờ âm thanh 32-bit. Để đảm bảo an toàn tối đa cho dữ liệu, micro có tính năng tự động lưu một bản thu dự phòng ở mức -9 dB, giúp người dùng luôn có được bản thu chất lượng ngay cả trong những điều kiện âm thanh phức tạp nhất.

Đáp ứng tần số của micro cardioid Maono PD500.

Kết nối Hybrid linh hoạt và khả năng đồng bộ chuyên nghiệp

Maono PD500W mang đến sự linh hoạt tối đa với ba phương thức kết nối. Người dùng có thể sử dụng cổng XLR truyền thống để kết nối với các sound card chuyên dụng (như Maono P1), hoặc sử dụng cổng USB-C để kết nối trực tiếp với máy tính và điện thoại. Đặc biệt, bộ thu không dây 2.4 GHz cho phép kết nối đồng thời hai micro PD500W cùng lúc, giúp tối ưu hóa không gian làm việc và giảm thiểu dây cáp rườm rà.

Đối với các đội ngũ sản xuất video chuyên nghiệp, PD500W hỗ trợ tính năng đồng bộ mã thời gian (Timecode sync). Tính năng này cực kỳ quan trọng trong các buổi ghi hình đa máy quay và đa micro, giúp việc khớp âm thanh và hình ảnh trong giai đoạn hậu kỳ trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

Micro Maono PD500 hỗ trợ đồng bộ mã thời gian và ghi hình đa micro không dây.

Trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung

Không chỉ dừng lại ở phần cứng, Maono còn tích hợp phần mềm hỗ trợ mạnh mẽ với các công cụ xử lý âm thanh chuyên sâu như de-esser, bộ cân bằng (EQ), bộ nén (compressor) và bộ giới hạn (limiter). Đáng chú ý, công nghệ AI được ứng dụng để giảm tiếng ồn nền, đồng thời cung cấp các tính năng tự động như chuyển đổi giọng nói thành văn bản, dịch thuật và tóm tắt nội dung bản thu.

Maono PD500 đi kèm với phần mềm giúp tạo ra các bản phát sóng có âm thanh chuyên nghiệp.

Dự kiến, Maono PD500W sẽ sớm được triển khai trên nền tảng gọi vốn Kickstarter. Mức giá ưu đãi cho những người đặt mua sớm (Early Bird) được công bố bắt đầu từ 349 USD.