Marcus Rashford đập tan nỗi lo chấn thương, sẵn sàng cho trận gặp Ghana Tiền đạo Marcus Rashford đã trở lại tập luyện bình thường cùng tuyển Anh, mang đến tin vui cho HLV Thomas Tuchel trước trận đấu quan trọng với Ghana tại World Cup 2026.

Sự hiện diện của Marcus Rashford trên sân tập tại Swope Soccer Village đã chấm dứt những đồn đoán về tình trạng thể lực của tiền đạo này. Sau những lo ngại về chấn thương gân kheo, ngôi sao thuộc biên chế Manchester United đã hoàn thành trọn vẹn giáo án, sẵn sàng cùng tuyển Anh chinh phục thử thách tiếp theo mang tên Ghana.

Rashford đập tan lo ngại về chấn thương.

Sự trở lại đúng lúc của siêu dự bị

Trước đó, sự vắng mặt của Rashford trong trận giao hữu kín với Sporting Kansas City đã dấy lên nhiều nghi ngại. Tiền đạo này được cho là đã gặp vấn đề ở vùng gân kheo sau khi vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 trước Croatia ở phút thứ 85. Pha dứt điểm gọn gàng đó không chỉ giúp Anh giành 3 điểm mà còn khẳng định vai trò quan trọng của Rashford trong sơ đồ chiến thuật của HLV Thomas Tuchel.

Việc Rashford nuốt trọn giáo án tập luyện cho thấy phản ứng tích cực của cơ thể với các bài tập cường độ cao. Điều này giúp ban huấn luyện có thêm phương án tấn công linh hoạt, đặc biệt khi Ghana là đối thủ sở hữu lối chơi giàu thể lực và tốc độ.

Bài toán thận trọng mang tên Bukayo Saka

Trái ngược với sự hưng phấn của Rashford, Bukayo Saka vẫn đang phải tập luyện theo chế độ riêng. Dù là người kiến tạo cho Rashford ghi bàn ở trận mở màn, ngôi sao của Arsenal vẫn đang được đội ngũ y tế giám sát chặt chẽ. Quyết định này của HLV Thomas Tuchel xuất phát từ việc Saka từng phải nghỉ thi đấu 7 trận cuối mùa giải cấp câu lạc bộ do chấn thương gân Achilles.

Việc kiểm soát khối lượng vận động của Saka là tối quan trọng. Tuyển Anh không muốn mạo hiểm với một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất của mình trong bối cảnh giải đấu mới chỉ bắt đầu và mật độ thi đấu ngày càng dày đặc.

Áp lực từ quy định nhân sự khắt khe

Mối lo ngại về chấn thương tại World Cup 2026 càng trở nên gay gắt do quy định nghiêm ngặt từ FIFA. Các đội tuyển chỉ được phép thay thế nhân sự muộn nhất là 24 giờ trước trận đấu đầu tiên. Do tuyển Anh đã hoàn thành trận mở màn, họ sẽ không được bổ sung bất kỳ ai và phải chấp nhận thi đấu với quân số thiếu hụt nếu có ca chấn thương nghiêm trọng xảy ra.

Trước đó, tuyển Anh đã phải sử dụng quyền thay người duy nhất khi Trevoh Chalobah được triệu tập để thay thế Tino Livramento bị chấn thương. Điều này buộc HLV Thomas Tuchel phải cực kỳ thận trọng trong việc xoay tua và bảo vệ các trụ cột nhằm hướng tới mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại vòng bảng, xây dựng nền tảng vững chắc cho sứ mệnh lịch sử tại kỳ World Cup lần này.