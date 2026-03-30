Marcus Rashford đứng trước cơ hội cuối cùng để Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt Sự vắng mặt của Raphinha mở ra cánh cửa đá chính cho Rashford, buộc tiền đạo người Anh phải chứng minh giá trị để thuyết phục Barca chi ra 26 triệu bảng.

Tương lai của Marcus Rashford tại Barcelona đang đứng trước bước ngoặt mang tính quyết định sau loạt trận quốc tế. Tiền đạo đang thi đấu theo dạng cho mượn từ Manchester United có cơ hội hiếm hoi để xoay chuyển tình thế và cứu vãn sự nghiệp đang dần đi vào ngõ cụt tại sân Nou Camp.

Cánh cửa mở ra từ chấn thương của Raphinha

Theo Marca, Barcelona hiện sở hữu điều khoản mua đứt Rashford với mức phí 26 triệu bảng vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, phong độ nghèo nàn của chân sút người Anh từng khiến ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan do dự. Đỉnh điểm của sự thất vọng là việc Rashford không được ra sân một phút nào trong chiến thắng hủy diệt 7-2 trước Newcastle tại Champions League vừa qua.

Rashford sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn sau chấn thương của Raphinha.

Bất ngờ thay, vận may đã mỉm cười với tiền đạo 26 tuổi khi Raphinha dính chấn thương trong trận đấu giữa Brazil và Pháp. Với việc ngôi sao người Brazil phải ngồi ngoài, Rashford được đánh giá là phương án thay thế khả dĩ nhất trong sơ đồ chiến thuật của Barcelona hiện tại. Đây chính là thời điểm "vàng" để anh lấy lại niềm tin từ ban huấn luyện.

Áp lực từ những con số thống kê và tương lai tại World Cup

Mặc dù cơ hội đã đến, Rashford phải đối mặt với thực tế đầy khắc nghiệt. Thống kê chỉ ra rằng tiền đạo này đã trải qua cơn khô hạn bàn thắng kéo dài từ tháng Một. Đáng lo ngại hơn, anh chưa một lần thi đấu trọn vẹn 90 phút kể từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh như Ferran Torres hay Roony Bardghji cũng đang sa sút, cánh cửa đá chính đang rộng mở hơn bao giờ hết cho cựu sao Man Utd.

Chuỗi trận sắp tới không chỉ quyết định việc Barcelona có chi 26 triệu bảng để giữ chân anh hay không, mà còn là chìa khóa để Rashford đảm bảo một suất trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2026. Tại Manchester, viễn cảnh trở lại Old Trafford gần như đã khép lại khi người hâm mộ Quỷ đỏ tin rằng di sản của anh tại đây đã kết thúc.

Quyết định cuối cùng giờ đây nằm ở đôi chân của Rashford. Anh cần tận dụng tối đa quãng thời gian Raphinha vắng mặt để chứng minh mình vẫn là một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu, đủ sức gánh vác hàng công của "Gã khổng lồ xứ Catalan".