Marcus Rashford đứng trước cơ hội mới tại Manchester United cùng Michael Carrick Barcelona không mua đứt, mức lương 325.000 bảng mỗi tuần và ít lựa chọn chuyển nhượng khiến Rashford bế tắc, nhưng Carrick có thể mở ra vai trò mới ở cánh trái.

Marcus Rashford đang đối mặt tương lai bất định tại Manchester United sau khi Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt 26 triệu bảng. Trong bối cảnh mức lương 325.000 bảng mỗi tuần là rào cản lớn với các đội theo đuổi, Michael Carrick có thể mang đến cho tiền đạo 28 tuổi cơ hội khôi phục vị thế tại Old Trafford.

Kế hoạch để Rashford rời Manchester United dường như phụ thuộc nhiều vào khả năng Barcelona mua đứt sau mùa giải cho mượn tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia đã chuyển sang các mục tiêu khác, buộc cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ phải tính lại phương án trong giai đoạn then chốt của thị trường chuyển nhượng.

Tương lai Rashford đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ảnh: Getty Images.

Barcelona đổi hướng, thị trường của Rashford thu hẹp

Việc Barcelona chi 69 triệu bảng để chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle được xem là diễn biến trực tiếp làm giảm khả năng Rashford trở lại Camp Nou. Thông tin Karim Adeyemi gia nhập Barca cũng khiến triển vọng về một đề nghị muộn từ La Liga trở nên xa vời hơn.

Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng của Rashford đã hết hạn vào đầu tháng 7 mà không có câu lạc bộ lớn nào nhập cuộc. Đây là chi tiết quan trọng: Manchester United không chỉ đối diện nguy cơ không bán được cầu thủ, mà còn không thể dựa vào một mức giá cố định để giải quyết nhanh tương lai của số 10.

World Cup 2026 chưa tạo cú hích cần thiết

Rashford khởi đầu World Cup 2026 bằng bàn thắng trước Croatia, nhưng không duy trì được vai trò nổi bật khi Anthony Gordon vươn lên trong lựa chọn của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Rashford chủ yếu ngồi dự bị ở các trận đấu quan trọng thuộc vòng loại trực tiếp.

Tiền đạo người Anh khép lại giải đấu với một bàn thắng và một kiến tạo. Con số này không đủ tạo ra lực đẩy lớn trên thị trường, nhất là khi các đội bóng phải cân nhắc đồng thời chi phí chuyển nhượng, mức lương và vai trò dài hạn của một cầu thủ đã 28 tuổi.

Mức lương là bài toán lớn nhất của Manchester United

Rashford đang hưởng 325.000 bảng mỗi tuần, tương đương tổng mức lương 39 triệu bảng trong hai năm còn lại của hợp đồng theo thông tin từ nguồn. Với chính sách thắt chặt chi tiêu và cắt giảm quỹ lương của Sir Jim Ratcliffe cùng tập đoàn INEOS, đây là khoản chi đáng kể nếu Rashford không trở lại phong độ cao nhất.

Không nhiều đội bóng châu Âu sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ gánh nặng này. Rashford cũng đã từ chối các đề nghị từ Fenerbahce và Galatasaray, khiến phương án cho mượn kèm chia sẻ lương vào giai đoạn cuối thị trường trở thành một khả năng thực tế hơn.

Carrick và khoảng trống bên hành lang trái

Bế tắc trên thị trường lại có thể tạo ra một cánh cửa tại Old Trafford. Theo thông tin được Fabrizio Romano tiết lộ, Michael Carrick và Rashford đều hào hứng với viễn cảnh làm việc cùng nhau, trái với mối quan hệ căng thẳng của tiền đạo này dưới thời Ruben Amorim.

Carrick sẵn sàng trao cho Rashford thêm cơ hội. Ảnh: Getty Images.

Manchester United vừa bỏ lỡ Crysencio Summerville, người đã gia nhập Al-Hilal. Điều đó làm tăng nhu cầu bổ sung một lựa chọn tấn công ở cánh trái, vị trí Rashford vốn quen thuộc. Thay vì tiếp tục chờ một thương vụ khó xảy ra, Carrick có thể tận dụng tốc độ, khả năng chạy chỗ và kinh nghiệm của Rashford để giải quyết nhu cầu nhân sự trước mắt.

Manchester United được cho là không muốn bán rẻ Rashford cho Tottenham hoặc Arsenal, vì lo ngại tác động về hình ảnh. Khi thị trường đóng cửa vào ngày 1 tháng 9, tương lai của Rashford sẽ được định đoạt giữa hai hướng: một cơ hội thứ hai dưới thời Carrick hoặc một hợp đồng cho mượn với điều kiện tài chính phù hợp.