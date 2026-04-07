Marcus Rashford: Gạt bỏ nỗi lo tương lai để chinh phục World Cup cùng tuyển Anh Tiền đạo Marcus Rashford khẳng định sự tập trung tối đa cho mục tiêu vô địch World Cup cùng Tam Sư, bất chấp những biến động chuyển nhượng giữa Manchester United và Barcelona.

Trong bối cảnh tương lai cấp câu lạc bộ vẫn là một dấu hỏi lớn, Marcus Rashford đã đưa ra quyết định dứt khoát: đóng lại mọi cuộc đàm phán để dồn toàn bộ tâm trí cho chiến dịch World Cup. Tiền đạo 28 tuổi hiểu rằng, dưới triều đại của huấn luyện viên Thomas Tuchel, sự hiện diện và phong độ tức thời là chìa khóa duy nhất để chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Sự chuyên nghiệp giữa tâm bão chuyển nhượng

Từng hy vọng có thể chốt xong bến đỗ mới trước khi hội quân cùng tuyển Anh vào đầu tháng 6, Rashford giờ đây chấp nhận đối mặt với thực tế lấp lửng. Tuy nhiên, thay vì để những tin đồn làm xao nhãng, ngôi sao của Manchester United chọn cách sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Tôi muốn mọi việc xong trước giải, nếu không, tôi sẽ không bận tâm cho đến khi giải đấu kết thúc," Rashford chia sẻ đầy quyết tâm. "Chúng tôi đang chiến đấu vì một mục tiêu lớn, tôi không có năng lượng để bận tâm đến những việc khác."

Rashford muốn gác lại vấn đề bến đỗ tương lai để tập trung cho tuyển Anh. Ảnh: Getty.

Cánh cửa Barcelona đóng lại và bài toán Manchester United

Tình cảnh của Rashford tại cấp câu lạc bộ hiện khá phức tạp. Dù vừa trải qua một mùa giải cho mượn được đánh giá là thành công, Barcelona đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Đội bóng xứ Catalonia đã chuyển hướng sang chiêu mộ Anthony Gordon, để lại Rashford trong trạng thái "tiến thoái lưỡng nan".

Theo các nguồn tin từ Liên đoàn Báo chí, Manchester United hiện không có kế hoạch tiếp tục đàm phán với Barca về một thỏa thuận cho mượn khác. Điều này đồng nghĩa với việc Rashford sẽ phải trở lại hội quân và tham gia chuyến tập huấn tiền mùa giải cùng Quỷ đỏ ngay sau khi hành trình tại World Cup khép lại.

Cuộc cạnh tranh lành mạnh nơi hành lang cánh

Thú vị hơn, đối thủ trực tiếp cạnh tranh vị trí cánh trái của Rashford tại đội tuyển Anh chính là Anthony Gordon – người vừa gián tiếp khiến anh lỡ hẹn với sân Camp Nou. Cả hai đều đang nỗ lực chứng minh giá trị khi phần lớn thời gian được tung vào sân từ băng ghế dự bị để tạo đột biến.

Bất chấp những va chạm về lợi ích cá nhân, Rashford khẳng định mối quan hệ giữa anh và Gordon vẫn rất tốt đẹp: "Chúng tôi ở đây để cùng đạt được một giấc mơ và kết quả chung. Chỉ có một cách duy nhất để thực hiện, đó là cùng nhau cố gắng."

Kỳ vọng vào cú hích từ bàn thắng sớm

Bàn thắng trong trận ra quân gặp Croatia không chỉ là một pha lập công thông thường, mà còn là lời khẳng định đanh thép về năng lực của Rashford. Trong sơ đồ chiến thuật linh hoạt của Thomas Tuchel, khả năng bùng nổ của Rashford là vũ khí quan trọng để Tam Sư phá vỡ những khối phòng ngự lùi sâu.

Khi tương lai câu lạc bộ tạm thời bị gác lại, người hâm mộ đang kỳ vọng một Rashford thanh thoát nhất, mạnh mẽ nhất sẽ dẫn dắt hàng công tuyển Anh đi đến trận đấu cuối cùng.