Marcus Rashford hồi sinh tại World Cup 2026: Cánh cửa trở lại Manchester United rộng mở Từ vị thế cầu thủ bị đem cho mượn, màn trình diễn rực sáng trước đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 đã giúp Marcus Rashford tự cứu vãn sự nghiệp và sẵn sàng trở thành hạt nhân dưới thời Michael Carrick.

Tại kỳ World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Marcus Rashford đã thực hiện một cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi bóng tối của sự hoài nghi. Từng bị coi là người thừa tại Old Trafford, tiền đạo 28 tuổi đã dùng chính sân khấu lớn nhất hành tinh để chứng minh rằng đẳng cấp của anh chưa hề mai một, đặc biệt là sau màn trình diễn bùng nổ trong trận tranh hạng ba với đội tuyển Pháp.

Sự hồi sinh từ những ngày tháng lưu lạc

Chỉ vài tháng trước, sự nghiệp của Rashford tại Manchester United tưởng chừng đã đi vào hồi kết. Dưới triều đại của HLV Ruben Amorim, tiền đạo người Anh không tìm thấy chỗ đứng và buộc phải chuyển sang Barcelona theo dạng cho mượn. Dù ghi được 14 bàn thắng sau 49 lần ra sân tại Tây Ban Nha, con số này vẫn không đủ để thuyết phục HLV Hansi Flick kích hoạt điều khoản mua đứt. Trở về Manchester với tương lai bất định, Rashford đứng trước nguy cơ bị thanh lý.

Rashford đã có hiệp đấu nhiều dấu ấn. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện khi Michael Carrick – người đồng đội cũ và là người thấu hiểu sâu sắc bản sắc Quỷ đỏ – được bổ nhiệm làm thuyền trưởng chính thức. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, kết hợp với phong độ chói sáng trong màu áo Tam Sư, đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự nghiệp của Rashford.

Phân tích chuyên sâu: 45 phút rực sáng trước tuyển Pháp

Trong trận tranh hạng ba đầy kịch tính, dù chỉ được tung vào sân thi đấu 45 phút, Rashford đã tạo ra một tầm ảnh hưởng không thể phủ nhận. Các thông số thống kê cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy chơi bóng của anh: trực diện, hiệu quả và đầy tính sát thương.

Chạm bóng: 34 lần.

34 lần. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác: 90%.

90%. Cơ hội nguy hiểm tạo ra: 3 lần.

3 lần. Kiến tạo: 1 bàn thắng.

1 bàn thắng. Dứt điểm: 2 lần trúng đích (tỷ lệ chính xác 100%).

Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) và kiến tạo kỳ vọng (xA) tổng cộng của Rashford đạt mức 0,59 chỉ trong một hiệp đấu. Điều này minh chứng cho khả năng chọn vị trí thông minh và nhạy bén trong việc đưa ra các quyết định cuối cùng. Không còn là một cầu thủ rườm rà, Rashford hiện tại thi đấu với sự thanh thoát và tự tin cao độ.

Rashford đã kiến tạo cho Saka ghi bàn. Ảnh: Getty.

Hạt nhân trong kế hoạch của Michael Carrick

Màn trình diễn tại World Cup đã ngay lập tức nhận được phản hồi từ Old Trafford. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận rằng Michael Carrick rất mong muốn làm việc cùng Rashford. Chiến lược gia người Anh tin rằng Rashford vẫn sở hữu những tố chất đặc biệt để trở thành hạt nhân trong lối chơi tấn công tốc độ mà ông đang xây dựng tại Manchester United.

Việc câu lạc bộ lên kế hoạch đưa Rashford trở lại tập luyện ngay sau kỳ nghỉ tại Miami là tín hiệu rõ ràng nhất cho một cơ hội cuối cùng. Từ danh sách thanh lý, Rashford đã tự viết lại kịch bản cho tương lai của mình. Nếu duy trì được tâm lý thoải mái và sự sắc bén như đã thể hiện trước đội tuyển Pháp, cuộc tái hợp giữa "đứa con cưng" Carrington và Manchester United dưới thời Michael Carrick hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.