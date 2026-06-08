Marcus Rashford nhiều khả năng ở lại Man Utd sau bước ngoặt chuyển nhượng Chuyên gia Fabrizio Romano tiết lộ Marcus Rashford khả năng cao sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester United khi các phương án chuyển nhượng lần lượt khép lại.

Tương lai của Marcus Rashford tại Manchester United dường như đã đi đến hồi kết với kịch bản bất ngờ: tiền đạo người Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải mới. Những diễn biến dồn dập trên thị trường chuyển nhượng đang vô hình trung mở ra cơ hội để anh tái hòa nhập vào kế hoạch nhân sự của Quỷ đỏ.

Rashford khả năng cao sẽ tiếp tục gắn bó với Man Utd.

Cánh cửa ra đi dần khép lại

Mùa giải trước, Rashford trải qua quãng thời gian thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn trong màu áo Barcelona và từng được dự đoán sẽ gắn bó lâu dài với đại diện Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia đã quyết định thay đổi kế hoạch khi chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United cùng Karim Adeyemi từ Borussia Dortmund để bổ sung lực lượng cho hàng công.

Bên cạnh Barcelona, câu lạc bộ Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được liên hệ như một điểm đến tiềm năng cho chân sút người Anh. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Manchester United thực chất vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ đối tác này.

Cập nhật về tình hình nội bộ của Quỷ đỏ, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết bầu không khí tại Carrington đã có sự thay đổi lớn. Manchester United hiện đã sẵn sàng cho phương án giữ chân ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ.

Ký giả người Ý chia sẻ trên kênh cá nhân: "Ngày qua ngày, cảm giác trong nội bộ Manchester United là Marcus Rashford ngày càng có nhiều cơ hội ở lại câu lạc bộ. Kỳ vọng hiện tại là, trừ khi có điều gì đó điên rồ xảy ra trên thị trường chuyển nhượng, Rashford thực sự có thể ở lại Man United và cạnh tranh một vị trí. Hiện tại không có động thái cụ thể nào cho sự ra đi của cậu ấy".

Lựa chọn chất lượng cho hàng công Quỷ đỏ

Trước tình hình mới, HLV Michael Carrick đã sẵn sàng đưa Rashford tái hòa nhập vào đội hình thi đấu. Việc giữ chân cầu thủ từng nhận được sự đánh giá rất cao về năng lực hứa hẹn sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho Quỷ đỏ nhờ tốc độ, phong cách chơi bóng trực diện và bản năng săn bàn nhạy bén.

Đáng chú ý, các số liệu thống kê ở mùa giải trước cho thấy giá trị chuyên môn vượt trội của Rashford. Anh đã in dấu giày vào tổng cộng 28 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 0,57 lần đóng góp bàn thắng mỗi trận. Thông số này hoàn toàn áp đảo so với thành tích của toàn bộ các tiền đạo hiện tại trong đội hình Manchester United, biến anh trở thành một phương án tấn công giàu tính đột biến cho mùa giải sắp tới.