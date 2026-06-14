Marcus Rashford rơi vào bế tắc chuyển nhượng khi cả MU và Barcelona đều từ chối tương lai Sau mùa giải 2025/26 đầy biến động, tiền đạo Marcus Rashford đối mặt tương lai mịt mờ khi Manchester United quyết bán đứt còn Barcelona thẳng thừng từ chối mua lại.

Marcus Rashford đang đứng trước ngã rẽ khó khăn nhất trong sự nghiệp khi hành trình tại Manchester United coi như đã đi đến hồi kết. Dù giao kèo giữa đôi bên vẫn còn hiệu lực, ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester đã hạ quyết tâm thanh lý dứt điểm ngôi sao trưởng thành từ học viện nhằm giải phóng quỹ lương và tái cấu trúc đội hình dưới triều đại mới.

Tương lai của Marcus Rashford mù mịt sau mùa giải 2025/26.

Barcelona quay lưng với bản hợp đồng 26 triệu bảng

Giới thượng tầng đội bóng Anh kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị hỏi mượn, sẵn sàng chấp nhận bán rẻ Rashford để chấm dứt chuỗi ngày ràng buộc không còn mang lại giá trị thực tế. Sự dứt khoát từ phía Manchester United đẩy tiền đạo sinh năm 1997 vào thế tiến thoái lưỡng nan khi bến đỗ tạm thời của anh là Barcelona cũng tỏ ra vô cùng hờ hững.

Gã khổng lồ xứ Catalunya đã thẳng thừng từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng (khoảng 30 triệu euro) sau khi chứng kiến màn trình diễn thiếu ổn định của Rashford tại Camp Nou. Việc không thể duy trì phong độ bùng nổ trong suốt 18 tháng qua khiến ban lãnh đạo Barcelona chùn tay. Đội bóng Tây Ban Nha chỉ muốn kéo dài giao kèo mượn người thêm một mùa giải, phương án hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu của Manchester United.

Cuộc đua giành chữ ký tại Ngoại hạng Anh

Sự bất đồng giữa MU và Barcelona đã mở ra cơ hội cho các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh. Tottenham Hotspur là đội bóng khao khát nhất khi xem Rashford là phương án nâng cấp hàng công. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của đội bóng Bắc London là việc không giành được vé tham dự đấu trường châu Âu mùa tới. Theo truyền thông Anh, bản thân chân sút 28 tuổi không có hứng thú với việc gia nhập Tottenham hay Newcastle United, điều này giáng đòn mạnh vào tham vọng của huấn luyện viên Roberto De Zerbi.

Trong bối cảnh đó, Chelsea bất ngờ nhảy vào cuộc đua nhằm phục vụ kế hoạch của tân huấn luyện viên Xabi Alonso. Đội bóng Tây London sẵn sàng đón Rashford trở lại Anh, nhưng chỉ đưa ra điều kiện mượn người thay vì mua đứt ngay lập tức. Bên cạnh đó, cả Arsenal và Aston Villa cũng đang âm thầm theo dõi sát sao mọi động thái của thương vụ này.

Bến đỗ mới của Rashford sau khi World Cup 2026 khép lại vẫn còn là ẩn số.

Mùa hè 2026 và vòng chung kết World Cup được xem là cơ hội cuối cùng để Marcus Rashford bộc lộ giá trị bản thân, qua đó tự cứu lấy sự nghiệp đang tụt dốc không phanh. Từ vị thế niềm hy vọng số một tại Old Trafford, Rashford đã trải qua hành trình lận đận từ Aston Villa đến Barcelona và hiện vẫn chưa rõ bến đỗ chính thức sau kỳ chuyển nhượng này.