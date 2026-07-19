Marcus Rashford tái hiện phong độ đỉnh cao với cú xỏ háng kỹ thuật tại World Cup Tiền đạo Marcus Rashford đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ nhất trận tranh hạng ba World Cup với pha xử lý kỹ thuật loại bỏ Warren Zaire-Emery, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ trong màu áo tuyển Anh.

Trong một trận đấu mà tính chất cạnh tranh thường bị đặt dấu hỏi như tranh hạng ba World Cup, Marcus Rashford đã nhắc nhở tất cả về lý do tại sao anh từng được coi là một trong những tài năng tấn công biến ảo nhất hành tinh. Chỉ với một cú chạm tinh tế, tiền đạo của Manchester United đã biến Warren Zaire-Emery - niềm hy vọng trẻ của bóng đá Pháp - thành "nạn nhân" của một trong những pha xỏ háng đẹp mắt nhất giải đấu.

Tiền đạo của Manchester United nhận bóng bên cánh trái trước khi thực hiện cú xỏ háng tinh quái đối với tiền vệ tuyển Pháp Warren Zaire-Emery. Ảnh: Getty Images.

Khoảnh khắc kỹ thuật làm câm lặng khán đài

Nhận bóng từ hành lang cánh trái sở trường, Rashford không vội vã. Anh đối mặt trực diện với Zaire-Emery trước khi thực hiện một pha đảo chân nhanh như điện, đưa trái bóng đi xuyên qua hai chân của đối thủ. Sự tinh quái trong pha xử lý này không chỉ nằm ở kỹ thuật cá nhân điêu luyện, mà còn ở cách Rashford đánh lừa hoàn toàn trọng tâm của tiền vệ đang khoác áo Paris Saint-Germain.

Rashford khiến tài năng trẻ của Paris Saint-Germain hoàn toàn bị lỡ đà. Ảnh: Getty Images.

Pha bóng khiến Zaire-Emery hoàn toàn đứng hình, tạo khoảng trống mênh mông để Rashford bứt tốc vào vùng cấm. Ngay sau đó là một cú nã đại bác đầy uy lực, buộc thủ thành Mike Maignan phải trổ tài cứu thua cho tuyển Pháp. Dù bàn thắng không đến ở tình huống này, nhưng sự tự tin mà Rashford thể hiện đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về trạng thái tâm lý đang lên cao của anh.

Sau pha qua người, Rashford bứt tốc vào khoảng trống và tung ra cú dứt điểm uy lực buộc thủ môn Mike Maignan phải trổ tài cứu thua.

Sự bùng nổ của cảm hứng chơi bóng

Trên các nền tảng mạng xã hội, khoảnh khắc này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng. Một cổ động viên hóm hỉnh bình luận: "Trời đất ơi Rashford, Zaire-Emery vẫn còn gia đình mà, thật là một cú xỏ háng ê chề". Các chuyên gia phân tích cũng đánh giá cao sự trở lại của "bản năng sát thủ" trong đôi chân tiền đạo số 10, mô tả đây là một trong những pha bóng mang tính biểu diễn cao nhất giải đấu.

Marcus Rashford có màn trình diễn đầy mượt mà và bùng nổ. Ảnh biểu đồ hoạt động của Rashford từ Fotmob.

Thống kê cho thấy Rashford chỉ thi đấu 45 phút đầu tiên, nhưng tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi của "Tam sư" là vô cùng đậm nét. Không chỉ dừng lại ở những pha bóng kỹ thuật, Rashford còn cụ thể hóa sự hiệu quả bằng đường kiến tạo dọn cỗ để Bukayo Saka lập công, mở ra thế trận tấn công rực lửa cho tuyển Anh trước khi rời sân.

Trước khi rời sân sau 45 phút thi đấu, Rashford để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Saka lập công. Ảnh: Getty Images.

Nhìn rộng hơn, màn trình diễn này là lời nhắc nhở đắt giá dành cho người hâm mộ Manchester United về phẩm chất định đoạt trận đấu mà Rashford có thể mang lại khi đạt phong độ cao nhất. Khi được chơi với sự tự do và cảm hứng, anh vẫn là một trong những mũi khoan lợi hại nhất. Nếu tiếp tục cải thiện thước ngắm trong các pha dứt điểm, Rashford hứa hẹn sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa ở mùa giải tới.