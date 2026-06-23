Marcus Rashford thúc giục tuyển Anh dùng cường độ nghẹt thở để sớm kết liễu Ghana Tiền đạo Marcus Rashford kêu gọi Tam Sư duy trì nhịp độ áp đảo trước Ghana để sớm giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026, giúp HLV Thomas Tuchel dễ dàng toan tính nhân sự.

Đội tuyển Anh đang đứng trước cơ hội lớn để định đoạt sớm số phận tại bảng L World Cup 2026. Trước thềm màn thư hùng với Ghana tại Boston, tiền đạo Marcus Rashford đã lên tiếng kêu gọi các đồng đội duy trì một lối chơi với cường độ dồn dập, khiến đối thủ không thể chống đỡ nhằm sớm ghi danh vào vòng loại trực tiếp.

Rashford quyết tâm giành chiến thắng trước Ghana.

Sau màn khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia tại Dallas, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đang tràn đầy tự tin. Một chiến thắng nữa trước đại diện châu Phi sẽ giúp Tam Sư chính thức đoạt vé vào vòng 32 đội sớm một lượt trận. Đây là kịch bản lý tưởng để chiến lược gia người Đức có thể thực hiện những toan tính đường dài cho chiến dịch chinh phục cúp vàng.

Toan tính cho tấm vé sớm và ngôi đầu bảng L

Không chỉ là mục tiêu đi tiếp, tuyển Anh còn hướng tới việc xây chắc ngôi đầu bảng. Trong trường hợp Panama không thể đánh bại Croatia ở trận đấu muộn, Tam Sư sẽ chắc chắn sở hữu vị trí nhất bảng L. Điều này mang lại lợi thế cực lớn, cho phép HLV Thomas Tuchel xoay tua đội hình và cho các trụ cột nghỉ ngơi ở lượt trận cuối gặp Panama tại sân vận động MetLife.

Việc giải quyết sớm vòng bảng không chỉ giúp bảo toàn thể lực mà còn giảm thiểu rủi ro chấn thương trong một giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc như World Cup. Đây là chiến thuật mà các đội bóng lớn thường xuyên áp dụng để duy trì điểm rơi phong độ cho các vòng đấu loại trực tiếp khốc liệt hơn.

Tình hình nhân sự và cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt

Bên cạnh những tính toán chiến thuật, tình hình nhân sự của tuyển Anh đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn. Tiền vệ Declan Rice đã đập tan những lo ngại về chấn thương sau khi phải rời sân sớm trong trận gặp Croatia. Việc Rice sẵn sàng thi đấu là cú hích quan trọng cho tuyến giữa của Tam Sư.

Trong khi đó, Marcus Rashford đang tận dụng tối đa cơ hội tại giải đấu lớn thứ năm trong sự nghiệp để cạnh tranh vị trí chính thức với Anthony Gordon. Tuy nhiên, hành lang cánh phải của tuyển Anh lại xuất hiện dấu hỏi lớn khi Bukayo Saka là cầu thủ duy nhất vắng mặt trong buổi tập mở gần nhất. Ngôi sao này đang phải thực hiện giáo án hồi phục riêng cho chấn thương gân Achilles, để ngỏ khả năng ra sân ngay từ đầu.

Triết lý cường độ của Marcus Rashford

Chia sẻ về bí quyết để khuất phục Ghana, Rashford nhấn mạnh vào yếu tố tinh thần và tính tập thể. Anh cho rằng đẳng cấp của tuyển Anh chỉ có thể được cụ thể hóa nếu họ duy trì được sự kiên trì và nhịp độ chơi bóng ở mức cao nhất.

"Tôi nghĩ toàn đội phải mang đến một cường độ chơi bóng mà đối thủ không thể chống đỡ. Nếu đá đúng đẳng cấp, chúng tôi sẽ chiến thắng. Điều duy nhất Tam Sư có thể kiểm soát chính là cách mình thể hiện trong suốt 90 hoặc 120 phút trên sân", tiền đạo thuộc biên chế Man Utd khẳng định.

Rashford cũng bày tỏ sự thấu hiểu về tính cạnh tranh trong đội hình: "Tất cả chúng tôi đều hiểu việc phải ngồi dự bị là rất khó khăn vì ai cũng muốn thi đấu. Sẽ có lúc ai đó phải thất vọng, nhưng điều quan trọng là cách bạn đối mặt và xử lý nó vì mục tiêu chung của đội tuyển".

Với chất lượng nhân sự vượt trội và phong độ đang lên cao, một chiến thắng thuyết phục dành cho thầy trò Thomas Tuchel là kịch bản đã được dự báo trước. Trận đấu tại Boston không chỉ là bài kiểm tra về sức mạnh mà còn là lời khẳng định cho tham vọng của người Anh tại kỳ World Cup năm nay.