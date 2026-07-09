Marcus Rashford trở lại Man Utd: Khi mức lương khổng lồ trở thành rào cản chuyển nhượng Barcelona từ chối mua đứt Marcus Rashford do gánh nặng tài chính, buộc tiền đạo 28 tuổi phải quay lại Man Utd. Quỷ đỏ hiện đối mặt bài toán khó khi chưa có đối tác nào sẵn sàng giải cứu.

Marcus Rashford đang rơi vào một tình thế trớ trêu trong sự nghiệp. Sau một mùa giải nỗ lực tìm lại bản thân tại La Liga, tiền đạo người Anh chuẩn bị phải thu dọn hành lý để quay trở lại Manchester United. Barcelona, đội bóng từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng của anh, đã chính thức quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt, đẩy tương lai của chân sút 28 tuổi vào một vòng xoáy bất định.

Nút thắt tài chính tại Camp Nou

Màn trình diễn của Rashford tại sân Camp Nou mùa trước không hề tệ. Ban huấn luyện Barcelona đánh giá cao khả năng tạo đột biến và sự thích nghi của anh với triết lý bóng đá của câu lạc bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh tài chính vẫn là bài toán đau đầu, đội bóng xứ Catalan buộc phải đặt lên bàn cân giữa giá trị chuyên môn và chi phí vận hành.

Marcus Rashford sẽ trở lại Old Trafford. (Ảnh: Getty Images)

Rào cản lớn nhất không nằm ở phí chuyển nhượng mà chính là mức lương khổng lồ của Rashford. Các báo cáo chỉ ra rằng, dù mức phí để sở hữu anh không quá cao, nhưng yêu cầu về thu nhập của tuyển thủ Anh vượt quá khả năng chi trả bền vững của Barcelona. Thay vì mạo hiểm, gã khổng lồ Tây Ban Nha đã chuyển hướng sang Anthony Gordon của Newcastle United. Dù phải chi nhiều tiền hơn cho phí chuyển nhượng, nhưng cấu trúc lương của Gordon lại phù hợp hơn nhiều với quỹ lương hiện tại của Barca.

Man Utd kiên quyết không cho mượn

Tình cảnh hiện tại là một kịch bản không bên nào mong muốn. Manchester United hoàn toàn cởi mở với việc bán đứt ngôi sao trưởng thành từ học viện Carrington để tái đầu tư đội hình. Tuy nhiên, cho đến lúc này, văn phòng tại Old Trafford vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào đủ sức nặng.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã gửi đi một thông điệp đanh thép: sẽ không có thêm một bản hợp đồng cho mượn nào nữa. Nếu không thể bán đứt, Rashford bắt buộc phải ở lại và cạnh tranh vị trí trong đội hình của HLV trưởng. Điều này tạo ra một áp lực không nhỏ lên cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ, khi đôi bên đều hiểu rằng một sự chia tay sẽ tốt hơn cho sự phát triển của cả hai.

Tập trung cho World Cup trước ngày hội quân

Dù tương lai cấp câu lạc bộ đang bị đặt dấu hỏi, Marcus Rashford vẫn đang phải duy trì sự tập trung tối đa cho nghĩa vụ quốc gia. Anh hiện là nhân tố quan trọng trong đội hình tuyển Anh chuẩn bị cho trận tứ kết World Cup gặp Na Uy vào thứ Bảy tới.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chiến dịch cùng đội tuyển, Rashford sẽ có 3 tuần nghỉ ngơi trước khi chính thức trình diện tại Manchester United. Nếu không có biến động bất ngờ nào trên thị trường chuyển nhượng trong những ngày tới, người hâm mộ sẽ lại thấy số 10 của Quỷ đỏ xuất hiện trong chuyến du đấu tiền mùa giải bắt đầu vào thứ Năm tuần này. Bài toán mang tên Rashford chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực của báo giới trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.