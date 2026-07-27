Marcus Rashford trở lại Manchester United: Thử thách sinh tồn và cơ hội cuối cùng ở Old Trafford Trở về sau hai hợp đồng cho mượn tại Aston Villa và Barcelona, Marcus Rashford đối mặt với sự hoài nghi lớn từ người hâm mộ cùng lời cảnh báo đanh thép từ Paul Parker.

Chặng đường sự nghiệp của Marcus Rashford tại Manchester United đang bước vào khúc ngoặt mang tính quyết định. Sau khoảng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn trong màu áo Aston Villa và Barcelona, tiền đạo 28 tuổi chuẩn bị trở lại tập luyện cùng đội một Quỷ đỏ. Tuy nhiên, cánh cửa quay về Old Trafford lần này không hề trải đầy hoa hồng như những kỳ vọng ban đầu.

Rashford vẫn sẽ khoác áo Man Utd. Ảnh: Getty Images.

Lời cảnh báo thẳng thắn từ cựu danh thủ

Đánh giá về sự trở lại của Rashford, cựu hậu vệ Paul Parker cho rằng ban lãnh đạo Manchester United giữ chân chân sút người Anh chủ yếu vì những ràng buộc mặt hợp đồng, thay vì một kế hoạch chuyên môn dài hạn. Mối quan hệ giữa tiền đạo sinh năm 1997 và cộng đồng người hâm mộ Quỷ đỏ đã sứt mẻ đáng kể sau chuỗi phong độ thất thường kéo dài.

Chia sẻ trên truyền thông, Paul Parker đưa ra những nhận định đầy sức nặng: "Rashford thực sự phải chứng minh năng lực. Cậu ấy không thể mong đợi việc bỗng nhiên được đá chính tại Manchester United. Cậu ấy phải chứng tỏ bản thân, và đó không chỉ là việc ghi một bàn thắng rồi lại để sự tự mãn xuất hiện. Người hâm mộ sẽ không rơi vào cái bẫy tin tưởng cậu ấy một lần nữa."

Rào cản chuyển nhượng và bài toán niềm tin

Thực tế trên thị trường chuyển nhượng phản ánh rõ vị thế hiện tại của Rashford. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford từng nỗ lực bán đứt tiền đạo này trong phiên chợ Hè nhưng không tìm được đối tác đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng của anh cũng đã chính thức hết hạn vào giữa tháng 7, buộc Quỷ đỏ phải chấp nhận phương án điền tên anh vào lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới.

Để lấy lại vị thế vốn có, Rashford không chỉ cần cải thiện màn trình diễn trên sân cỏ mà còn phải thay đổi triệt để thái độ thi đấu. Những khoảnh khắc lóe sáng đơn lẻ không còn đủ để bù đắp cho sự thiếu ổn định trong suốt thời gian qua.

Nhấn mạnh về áp lực mà tiền đạo 28 tuổi phải đối mặt, Paul Parker đúc kết: "Nếu Rashford nghiêm túc muốn chứng tỏ bản thân một lần nữa, đó sẽ là một thử thách lớn. Người hâm mộ sẽ không chấp nhận cậu ấy chỉ sau một trận đấu hay một bàn thắng. Rashford có rất nhiều điều phải làm và đây tuyệt đối là cơ hội cuối cùng của cậu ấy."