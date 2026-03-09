Marcus Rashford trở lại nước Anh: Khi Barcelona mới thực sự là nhà của hung thần Newcastle Hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Hansi Flick, Marcus Rashford cùng Barcelona hành quân tới St James' Park với mục tiêu đánh bại Newcastle tại Champions League.

Trở lại xứ sở sương mù để đối đầu Newcastle tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Marcus Rashford mang theo một tâm thế hoàn toàn khác biệt. Dù bước đi trên mặt cỏ nước Anh, nhưng tâm hồn của tiền đạo sinh năm 1997 không còn hướng về quê hương. Với Rashford lúc này, Ngoại hạng Anh hay đội bóng cũ Manchester United chỉ còn là những ký ức ngột ngạt, nhường chỗ cho tình yêu mãnh liệt dành cho Barcelona - nơi anh thực sự gọi là nhà.

Màn tái sinh ngoạn mục tại Catalunya

Sự hồi sinh của Rashford tại Camp Nou là một trong những câu chuyện ấn tượng nhất bóng đá châu Âu mùa này. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ủ rũ và bế tắc trong những tháng ngày cuối cùng tại Old Trafford, tiền đạo người Anh hiện sở hữu nụ cười rạng rỡ và những bước chạy đầy thanh thoát. Áp lực tột độ tại quê nhà từng đẩy anh đến quyết định rời đi, và giờ đây, anh dường như đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp.

Rashford khao khát gắn bó lâu dài với Barca.

Dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia Hansi Flick, Rashford cảm thấy bản thân quan trọng và được trân trọng hơn bao giờ hết. Những con số thống kê không biết nói dối: 10 bàn thắng và 13 pha kiến tạo chỉ sau 37 lần ra sân. Phong độ chói sáng này đã thuyết phục hoàn toàn ban lãnh đạo Blaugrana. Một kế hoạch kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro vào mùa hè tới đã được vạch sẵn, như một lời khẳng định đanh thép về tương lai lâu dài của anh tại Tây Ban Nha.

Hung thần của Newcastle tại sân chơi Champions League

Chuyến làm khách tại St James' Park mang ý nghĩa đặc biệt khi Newcastle vốn là đối thủ ưa thích của Rashford. Trong 16 lần chạm trán trước đây qua nhiều màu áo, anh đã xé lưới đội bóng này tới 7 lần. Đáng chú ý nhất là cú đúp đẳng cấp vào lưới đoàn quân của HLV Eddie Howe ở vòng phân hạng mùa này, trực tiếp mang về chiến thắng 2-1 cho Barca ngay trên đất khách.

Rashford thích phá lưới Newcastle.

Sân chơi châu lục đang chứng kiến một phiên bản Rashford bùng nổ nhất với 5 bàn thắng tại Champions League mùa này. Tốc độ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng dứt điểm đa dạng biến anh thành thứ vũ khí tối thượng mà Hansi Flick mang đến Anh quốc. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh vị trí khốc liệt từ Raphinha, sự linh hoạt khi có thể đá tốt ở cả hai hành lang cánh lẫn trung phong đang giúp Rashford tối ưu hóa giá trị của mình trong sơ đồ chiến thuật của Barca.

Nhìn chung, Marcus Rashford đang đứng trước cơ hội lớn để phô diễn tài năng ngay trên chính mảnh đất từng chối bỏ anh. Không màng đến những lời dèm pha, mục tiêu duy nhất của anh lúc này là cùng Barcelona vươn tới đỉnh cao Champions League. Đối với ngôi sao 28 tuổi, nước Anh giờ chỉ còn là một trạm dừng chân xa lạ, còn Catalunya mới thực sự là mái ấm êm đềm để anh thăng hoa.